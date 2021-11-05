Mert Hakan Yandaş: "Olympiakos başkanına güzel bir cevap vereceğiz"

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Ligde son 3 haftada alınan mağlubiyetler için özür dileyen Mert Hakan Yandaş, "İnsanları üzmeye hiç hakkımız yok. Üç haftayı bu maçla unutturamayız ama böyle devam ederek unutturmak istiyoruz. O üç hafta için de özür dileriz." diye konuştu.

Olimpiakos başkanın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı skandal açıklamalar hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Olympiakos'u orada yenerek başkanlarına güzel bir cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz." dedi.

Jose Sosa ise "Ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.