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Olympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!

#Olympiakos#Fenerbahçe#UEFA
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etitkleri maçın ardından skandal açıklamalar yaptı.

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Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazandıkları maçın ardından skandal beyanlarda bulundu.

İşte Marinakis'in açıklamaları;

Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum

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İSTANBUL AÇIKLAMASI

İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz.

OLYMPIAKOS BÖYLE OLMALI

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Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Oyuncularıma, antrenörlerime, teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Olympiakos hep böyle olmalı ve yıllar boyunca da başarılı olmalı. Bugün sonuna kadar eğleneceğiz ama yarın Panathinaikos maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Hepimiz birlik olalım ve o maçı da kazanalım.

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#Olympiakos#Fenerbahçe#UEFA