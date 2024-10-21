Mert Hakan Yandaş ile Zeki Yavru arasında gerginlik!

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanında 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile arasında tartışma yaşandı.
Gergin geçen mücadelenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi.
Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.
Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.