×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mert Hakan Yandaş ile Zeki Yavru arasında gerginlik!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Samsunspor#Mert Hakan Yandaş
Mert Hakan Yandaş ile Zeki Yavru arasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 10:35

Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, ev sahibi takımın kaptanı Zeki Yavru ile tartıştı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanında 2-2 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile arasında tartışma yaşandı.

Gergin geçen mücadelenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi.

Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin Samsunspor karşısındaki puan kaybı sonrası flaş tespit: Gecenin özeti bu görüntüde | Lig için iyi değilFenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki puan kaybı sonrası flaş tespit: Gecenin özeti bu görüntüde | Lig için iyi değilHaberi Görüntüle
Gözden KaçmasınFenerbahçe - Samsunspor maçındaki o an için olay yorum: Bu yüzden maç tekrar edilmişti | En-Nesyrinin pozisyonu penaltı değilFenerbahçe - Samsunspor maçındaki o an için olay yorum: Bu yüzden maç tekrar edilmişti | En-Nesyri'nin pozisyonu penaltı değilHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Samsunspor#Mert Hakan Yandaş

BAKMADAN GEÇME!