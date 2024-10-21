Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o an için olay yorum: Bu yüzden maç tekrar edilmişti | En-Nesyri'nin pozisyonu penaltı değil

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Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan müsabakada hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun kararları futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, karşılaşmadaki hakem yönetimini mercek altına aldı.

İşte yapılan yorumlar:

Filip Kostic'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu sarı kartla başladı maç. Faulü tartışırım. Hatta vermese daha çok kabul ederdim. Sarı kartın sebebini... Faul görmüyorum burada. Haydi faul gördünüz de sarı kartı hiç anlayamıyorum. Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı hareket yok. Hakem bunu izleyince kendi kendine izah edemez.

Bülent Yıldırım: Hakem bunu izlese kendi de vermezdi. Faul yok. Kuvvetle muhtemel arkadan çektiğini düşündü, o yok, umut vaad eden atak yok. Faul yok. Sarı kartı gereksiz buldum.

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Bahattin Duran: Herhalde kapalı kaldı. Pozisyon alma mücadelesi var. Sarı kartı konuşmayacağım da faul falan değil bu.

MAÇ TEKRARI?

Deniz Çoban: Kalecinin elinde top var. Sağlık görevlileri sahaya girdi, çıktı. Szymanski kalktı. Fred gidip top toplayıcıdan topu aldı. O kadar yazdıktan sonra hakem kartına hala bir şeyler yazma gayretinde. Sonra oyunun başladığını görüp oyunu devam ettirdi. Hakemin elinde kart, kalecinin elinde top...

Bahattin Duran: Kaleciyi bıraktım hakem yerinde değil. Düdüğünü çalıp durdurması lazım.

Bülent Yıldırım: Hakem notla uğraşıyor, oyun başlayınca kart elinde kalıyor. Kalecinin elinde top var. Farkında değil hakem. Oyun başladı. Kaleci elinde topu sahaya attı. Hakem de elinde not alma işi bitmedi. Elinde kağıt kalem pozisyonun arkasında koşuyor. Kartı elinde devam ediyor. Bu çok büyük bir risk. Sahada iki top var.

Deniz Çoban: O kaleci o topu oraya değil de topa fırlatsa ne olacak?

Bahattin Duran: Penaltı olacak.

Deniz Çoban: Nasıl oluyor? Geçmişte Barış Şimşek'in kural hatasından, topu topa vurduğu için maç tekrar edilmişti. Her şey zincirleme. Çok basit, düdük çalacaksın.

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Bahattin Duran: Kalecinin fırlattığı topu Kostic dışarı vuruyor ama vurdu kaleye gol oldu. Oyunda en son top kalecinin elindeki toptu. Kaleci attı topu, Kostic vurdu gol oldu.

Deniz Çoban: Kaos!

74. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltı olmaza çok güzel örnek. Hakem çok güzel tespit etti.

Bülent Yıldırım: Kendi bedeninden seken top, doğal konumdaki, kapalı konumdaki sağ koluna geldi. Sola gelseydi penaltı olurdu. Penaltı söz konusu değil.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Doğal konumdaki kapalı sağ koluna geldi.

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87. dakikada Samsunspor'un golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarta bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın.

Bülent Yıldırım: Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok.

Bahattin Duran: Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru.

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90+5. dakikada En-Nesyri'ye hava topunda ihlal var mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Karambol topu, bu şarjdan bir ihlal çıkartamayız. İki oyuncu da top için yükseliyor. Sebep sonuç illiyet etkisi yeterli değil.

Deniz Çoban: Bir penaltıyı gerektirecek temas görmüyorum.

Bahattin Duran: Samsunsporlu oyuncun eli En-Nesyri'ye temas ediyor ama kesinlikle penaltı söz konusu değil.

FIRAT AYDINUS'UN DEĞERLENDİRMESİ

Rize bölgesi hakemi Muhammet Ali Metoğlu geçen hafta Gaziantep-Beşiktaş maçında disiplin ve teknik hataları ile tenkit edilmişti. Kendisinin vermediği, var hakeminin desteği ile verdiği penaltı sonrası bu hafta Samsun-Fenerbahçe gibi zorlu bir maça atandı. Metoğlu, ‘devamlı hareketli olayım’ düşüncesiyle maç boyunca olmadık bölgelere koşular yaptı. Bu tamamen heyecanın yansımaları idi. Genç hakem 12. kuralda da büyük bir zafiyet gösterdi. Fred’e yapılan müdahalede Ntcham’a ve Fred‘in Ntcham‘a yaptığı müdahalede Fred’e çıkan kartların gecikmesi, önce Satka’ya sonra aldığı uyarı ile iptal edip sarı kartı Ntcham’a göstermesi tamamen deneyimsizliğinin, acemiliğinin göstergesiydi.

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TADİC’İN PENALTISI ÖNCESİ OFSAYT KARARI DOĞRU

Tadic’e verdiği penaltı doğru ama öncesinde ofsayt olduğundan dolayı ile oyunun en direkt serbest vuruş ile başlaması doğruydu. İkinci yarı verdiği-vermediği fauller ve kartlarla dağılma emareleri gösterdi. Maç kontrolünden çıktı diyeceğim ama hiç girmedi ki! Hele bir an var ki, futbolcuya sarı kart gösterirken, o farkında olmadan topun oyuna girmesi, o anda kalecinin elinde ikinci bir top olması ve onu ceza sahası içine doğru atması, ikinci topla oyunun devam etmesi gerçekten Metoğlu için çok kötü bir görüntüydü.

MAÇ BOYUNCA O KADAR ÇOK HATA YAPTI Kİ

75. dakikada Samsunspor’un penaltı beklediği pozisyonda Amrabat’ın kolu doğal konumda, devam kararı doğru. Hakem karşılaşma boyunca maalesef kart, faul, taç, korner ve aut kararlarında o kadar hata yaptı ki. Üstüne doğru koşarak gelenlere ve el kol ile itiraz edenlere o kadar kayıtsız kaldı ki... Ama ben Metoğlu’dan ziyade bu kötü performansına rağmen ona görev verenleri eleştiririm. Bir hakemin daha özgüvenini sekteye uğrattılar.

EN-NESYRİ’NİN POZİSYONU PENALTI DEĞİL

Samsunspor’un ikinci golünden önce Fenerbahçe önce el sonra faul beklentisi içine girdi; bana göre elle oynama da yok, İrfan Can’a yapılan bir faul de. Gol nizami. Hele hele VAR’ın karışabileceği bir pozisyon değil. Fenerbahçeliler maçın son anlarında hava topuna yükselen Youssef En-Nesyri’ye yapılan hareketin faul olduğunu savundu ama o müdahale penaltıyı gerektirmez. VAR’ın da karışabileceği bir pozisyon değildi.