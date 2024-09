Mert Günok'tan penaltı sözleri: Kendini ayarladı, penaltıyı aldı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Mert Günok, Joao Mario ve Milot Rashica açıklamalar yaptı.

Güzel bir maç olduğunu belirten Mert Günok, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak "Eyüpspor oyunu çirkinleştirmedi. Güzel bir maç oldu. Topu zaman zaman çok fazla rakibe verdik. 3 puan çok önemli ligde, böyle maçlar da olacaktır. Kazandığımız için mutluyuz. Geliştirmemiz gereken yerler var. İlk yarıda birkaç pozisyon oldu, ikinci yarıda tehlikeli bir pozisyon oldu. Onun dışında penaltı var. Rakip oyuncu penaltıyı aldı. Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim. Kendini ayarladı, penaltı oldu. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 günde 1 maçlar başlıyor. Bugün de aslında zor bir maç oynadık. Eyüpspor iyi bir takım. Hafta içi Avrupa'da zor bir deplasmana gideceğiz. Üstüne koyarak, gelişerek devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR, YENİ BİR TAKIM"

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, takımda çok iyi karşılandığını belirterek "Çok özel bir atmosfer vardı. Taraftarımıza teşekkürler. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Adaptasyon sürecim çok iyi gidiyor. Çok güzel bir şehir, yeni bir takım. Hocamızın mentalitesine adapte oluyorum. Buradaki insanlar da beni çok iyi karşıladı. İç sahadaki ilk maçı kazandığım için çok mutluyum. Fiziksel ve mental olarak da iyileşme durumum var. Gelişecek çok noktam var. Her oyuncu kendini geliştirmeli. Tek odak noktam takıma faydalı olmak ve her maçı kazanmak. 8-10 numara, sağ sol kanat, tüm pozisyonlarda oynadım. Herhangi bir pozisyonda daha iyi, daha kötü değilim. Hocam nerede isterse orada oynarım. Her pozisyonda rahatım. Takıma ne gerekiyorsa onu oynarım." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KÜÇÜK BİR ENGELDİ"

Milot Rashica ise "3 puan için, galibiyet için çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz puanlardan sonra galibiyetle devam etmek önemliydi. Gol atan oyuncu mutludur ama daha çok galibiyet için mutluyum. 2-3'ü bulup maçı erkenden bitirip daha rahat kazanmaktı hedefimiz. Maçın gidişatını kendimiz zorlaştırdık. Bunu geliştirmemiz lazım. Geçen haftaki maçı da kazanmalıydık. Şampiyonluk yolunda küçük bir engeldi. Bugün telafi etmeliydik ve ettik. Bugün takım olarak çok savaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle zor da olsa 3 puanı aldık, bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.