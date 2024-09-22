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Beşiktaş'ta van Bronckhorst'tan Eyüpspor'a övgü ve Ajax sözleri

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Ajax
Beşiktaşta van Bronckhorsttan Eyüpspora övgü ve Ajax sözleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 22:48

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'ı 2-1 mağup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 ile geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası konuştu.

"RAKİBİMİZ ÇOK KALİTELİ"

İyi ve her şeyi içeren bir maç oldu. Maça iyi başladık, golü bulduk. İki büyük fırsat bulduk ikinci gol için. Joao ve Ciro ile fırsatları değerlendiremedik. Penaltı golüyle maç 1-1 oldu. İkinci gol için şanslarımızı hep zorladık. İnandık, inancımızı koruduk, denemeye devam ettik. Net bir penaltıyla galibiyete ulaştık. Attığımız golden sonra iyi savunma yaptık. Rakibimiz bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Bu da rakibin kalitesini gösteriyor. 1-1'den sonra iki büyük fırsat vardı. Atamayınca rakibi hep oyunda tuttuk. Günün sonunda 3 puandan ötürü mutluyuz.

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"FIRSATLAR BULDUK AMA..."

Fırsatlar bulduk, sadece değerlendirme konusunda net değildik. Trabzon maçında da kalecilerinin kurtarışları vardı. Bugün de fırsatlar vardı. Bazen gol geç gelir ama bugün kazandık. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken fırsatları gole çevirmek ve maçta işimizi kolaylaştırmak.

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"AJAX GÜÇLÜ BİR TAKIM! ÜLKEME DÖNECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Ülkeme, evime döneceğim için mutluyum. İnsanın evinde olması güzeldir. Ajax ile ilk maçı oynayacağız. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Ajax, evinde güçlü bir takım. Maçı kazanacağımıza dair inançla oraya gitmek gerekiyor. O maçı da kazanmayı istiyoruz.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Ajax

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