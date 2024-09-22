Mert Günok kurtardı, Immobile yine attı: Giovanni van Bronckhorst'lu Beşiktaş 24 yıl sonra ilki başardı!

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

GvB KADROYU BOZMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor maçındaki kadroyu bozmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye değişiklik yapmadan çıkan Hollandalı teknik adam, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku ile kurdu.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine forma veren Van Bronckhorst, hücum hattında ise Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica ile Ciro Immobile'yi oynattı.

NARİN GÜRAN UNUTULMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tribüne "Çocuklar 'Narin'dir. İncitmeyin" yazılı pankart astı.

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Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin hemen hemen tamamını doldururken, Eyüpsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümden karşılaşmayı takip etti.

RASHICA'DAN ŞIK GOL!

Beşiktaş, 20. dakikada Milot Rashica'nın golüyle öne geçti. Soldan Joao Mario'nun pasında ceza yayında topu önüne alan Kosovalı futbolcu, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve bu sezon ilk golünü attı.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı altı golün üçünü ceza sahası dışından kaydeden Milot Rashica, geçen sezondan bu yana siyah-beyazlı formayla ağları bu bölgeden en fazla havalandıran isim konumunda bulunuyor.

EYÜPSPOR EŞİTLİĞİ PENALTIDAN BULDU

Beşiktaş karşısında gol arayan Eyüpspor, 63. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 64. dakikada topun başına geçen Emre Akbaba golü attı ve skora dengeyi getirdi.

Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Eyüpspor'un kazandığı penaltıya sebebiyet veren Beşiktaş kalecisi Mert Günok, maç boyunca kritik kurtarışlara imza attı. Maçta toplam 4 kurtarış yapan deneyimli kaleci, Thiam'ın skor 1-1'ken yaptığı vuruşla inanılmaz bir refleks ortaya koydu ve takımının geri düşmesini engelledi.

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🧤 Mert Günok bu sefer de çizgiden çıkardıpic.twitter.com/JOYlsJdeyX — Spor Arena (@sporarena) September 22, 2024

IMMOBILE YİNE ATTI!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, Eyüpspor maçında Tayfur Bingöl'ün Semih Kılıçsoy'a yaptığı ve VAR incelemesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçti. 90+3'te golü atan ve takımına galibiyeti getiren İtalyan yıldız Süper Lig'deki 5. maçında 4. golünü, tüm kulvarlarda ise 8. maçında 8. golünü attı.

VAN BRONCKHORST 24 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş teknik direktörü van Bronckhorst, Nevio Scala’dan (2000/01) bu yana Besiktas'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

ARDA TURAN'IN BEŞİKTAŞ ŞANSSIZLIĞI

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. (7 mağlubiyet ve 2 beraberlik)

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