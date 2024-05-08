Merkezefendi Belediyesi, Zafer Aktaş’la sözleşme yeniledi

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Gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Asbaşkanlar Gökhan Gökşin, Veli Tefenlili ve Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Yılmaz, Osman Uğurlu, Kenan Özsoy, Levent Çaputcu ve Ozan Katrancı katıldı.

Denizli’yi çok sevdiğini ve 3.5 yıl çok güzel bir birlikteliğe imza attıklarını söyleyen Koç Zafer Aktaş, “Geçtiğimiz süreçte çok güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Herkesin çok fazla emeği var. Önümüzdeki süreçte yaptığımız işlerin devamını sağlamak ve hatta bunu da aşıp daha büyük hedeflere yürümek adına fikir birliği yaptık. Birbirimize canı gönülden bağlıyız. Bu noktada bana tüm imkanları sağlayan başkanlarıma ve yönetimime çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda yeni hedeflere hep beraber yürüyeceğiz. Hedefimiz bulunduğumuz noktadan çok iyi noktalara gelmek. Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

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