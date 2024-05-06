Çağdaş Bodrum’da Ahmet Çakı ayrılık kararını duyurdu

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Ahmet Çakı, sezon ortasında göreve geldiği Çağdaş Bodrum’a veda ederken, "Aralık ayında göreve geldiğim Çağdaş Bodrum takımında oynadığımız son maç ile sezonu tamamladık. Sözlerime bizlere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Takımı devraldığım zamanki hedefim, üçüncü sezonunda BSL’de oynama başarısı gösteren Çağdaş Bodrum takımını ligde tutup her yıl üstüne koyarak, hep hayalim olan yeni bir şehir takımı yaratıp bir Avrupa kupası kazanmaktı. Herşeyden önce bu hedefimizden çabuk uzaklaştığım için üzgün olduğumu söylemek isterim" dedi.

Veda mesajında takım ve lig maratonuyla ilgili değerlendirme yapan Çakı, "Bu şansı bana veren yönetimimize, bizi evimizde hissettiren Muğla halkına da çok teşekkür ediyorum. Yollarımızın tekrar BSL’de kesişmesi dileğiyle Çağdaş Bodrum’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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