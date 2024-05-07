×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Aliağa Petkimspor'da Avrupa heyecanı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Basketbol Süper Ligi#Aliağa Petkimspor#Levent Türknas
Aliağa Petkimsporda Avrupa heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 10:36

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, Basketbol Süper Ligi’nde ilk kez play-off’ta mücadele edecekleri için ve Avrupa’ya katılacakları için gururlu olduklarını ifade etti.

Haberin Devamı

Basketbol Süper Ligi’nde sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynamaya ve Avrupa’da mücadele etmeye hak kazanan Aliağa Petkimspor, kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Kulüp Genel Menajeri Levent Türknas da resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, “Süper Lig'deki 4. sezonumuzda ilk defa play-off'a kalmayı başardığımız için ve gelecek sezon Petkimspor'u Avrupa kupalarında temsil etmeyi hak ettiğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.

Aliağa Petkimsporda Avrupa heyecanı

“Emin adımlarla ilerledik”

İlk devre maçlarını ilk 8'de bitirerek ilk defa Türkiye Kupası çeyrek finallerine kaldıklarını söyleyen Türknas, “Kulüp olarak bugüne dek sakin ve emin adımlarla ilerledik. Bu adımlarımızla sağlam temellere oturtmuş olduğumuz, aynı zamanda sürekliliği olan bir kulüp organizasyonu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Altyapımız ve A takımımızın bu sezonki başarılı sonuçları bunun göstergesi olmuştur ve tüm Aliağa'yı gururlandırmıştır. Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuz'un desteğini tüm sezon boyu hissettik; bize bu imkanları sağladıkları için takım adına öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, sözlerini şöyle tamamladı:

“3 sezondur kendisiyle beraber olduğumuz koçumuz Burak Gören ile daha da büyük hedeflere koşmayı hedefliyoruz. Kendisi bu seviyeleri görmüş, tecrübeli ve başarılı bir teknik adam. Yaşadığımız bu sezon için Öncelikle kendisine ve ona destek veren teknik ekibimizdeki her bir kişiye tek tek kulübümüz adına teşekkür ediyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Basketbol Süper Ligi#Aliağa Petkimspor#Levent Türknas

BAKMADAN GEÇME!