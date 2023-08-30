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Mergim Berisha, 2 ayda 3.5 katı bonservisle transfer oldu!

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#Transfer#Fenerbahçe#Berisha
Mergim Berisha, 2 ayda 3.5 katı bonservisle transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 23:19

Augsburg'un Temmuz ayı başında satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer ettiği Mergim Berisha, 3,5 katı bedelle Hoffenheim'a transfer oldu ve Attila Szalai ile aynı takımda buluştu.

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Fenerbahçe, 2021 yazında 5 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Mergim Berisha, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Augsburg'un opsiyonu kullanmasıyla 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibine imza atmıştı.

Augsburg, 25 yaşındaki Berisha'yı 3,5 katı bedelle Hoffenheim'a sattı. Alman basını, transferin 14 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini belirtiyor.

Mergim Berisha, Hoffenheim'da Fenerbahçe'den takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluşmuş oldu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Berisha

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