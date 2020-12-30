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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Mehmet Ekici son dakika şokunu yaşayabilir! Yeni takımı...

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Mehmet Ekici son dakika şokunu yaşayabilir! Yeni takımı...
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Yılan hikayesine dönen transfer süreci sonrası Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sakatlıklardan yana şanssız dönemler geçiren Mehmet Ekici yaz transfer döneminde kulüpsiz kalmıştı. Oyuncunun yeni durağı merak konusu olurken Ekici bir sürprizle daha karşı karşıya kalabilir.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Mehmet Ekici'nin geleceği merak konusu oldu.

Mehmet Ekici, geçen sezonun sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince boşa çıkmıştı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takım bulamadı ve kulüpsüz kaldı.

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Ekici, bir süredir Almanya 2. Lig ekiplerinden Hannover ile idmana çıkıyor. Takımın teknik patronu Kenan Koçak, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak, “O iyi bir oyuncu. Ancak geleceğiyle ilgili karar vermek zor. Onu maçta görmeliyiz ama şu an bu mümkün değil” dedi.

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Mehmet Ekici, kariyerini Bundesliga'da sürdürmek  istiyor ancak oyuncunun net bir talibi henüz yok.

 

Mehmet Ekici son dakika şokunu yaşayabilir Yeni takımı...

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