Mehmet Ekici son dakika şokunu yaşayabilir! Yeni takımı...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Mehmet Ekici'nin geleceği merak konusu oldu.

Mehmet Ekici, geçen sezonun sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince boşa çıkmıştı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takım bulamadı ve kulüpsüz kaldı.

Ekici, bir süredir Almanya 2. Lig ekiplerinden Hannover ile idmana çıkıyor. Takımın teknik patronu Kenan Koçak, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak, “O iyi bir oyuncu. Ancak geleceğiyle ilgili karar vermek zor. Onu maçta görmeliyiz ama şu an bu mümkün değil” dedi.

Mehmet Ekici, kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istiyor ancak oyuncunun net bir talibi henüz yok.

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