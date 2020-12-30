Fenerbahçe'de Vedat Muriqi derken sürpriz Felipe Caicedo hamlesi!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği iddia ediliyordu. İtalya'dan çıkan son haberlere göre sarı lacivertli takımın Lazio'dan hedefi Muriqi değil, Felipe Caicedo...

İtalya'da Lazio kulübüne yakın sitelerin haberine göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki forvet için 3.5 milyon euro ödemeye hazır.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı lacivertli takımın Ekvadorlu forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtilirken Caicedo için Fenerbahçe'nin dışında Fiorentina'nın da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.

VEDAT YERİNE GİRİP KRİTİK GOLLER ATTI

Felipe Caicedo, Vedat Muriqi gelince formayı kaptırmıştı ancak tecrübeli forvet, Muriqi yerine oyuna girdiği maçlarda son dakikalarda attığı kritik gollerle adından söz ettirmişti.

Lazio ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar süren Caicedobu sezon 16 resmi maçta 5 gol atmayı başardı.

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