Mehmet Altıparmak: Kafamdaki sistemi oynayan hoca Jorge Jesus | A Milli Takım'ı Kuntz'un çalıştırması Türk hocalar adına ayıp

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK ve Hatayspor’la Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren son olarak Kocaelispor Teknik Direktörü olarak görev yapan Mehmet Altıparmak, Süper Lig’deki yarıştan yeni nesil antrenör kavramına, milli takımdan antrenörlük kariyerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

SORU: Kocaelispor, Gençlerbirliği, Samsunspor başta olmak üzere birçok kulüple TFF 1.Lig’de, Kasımpaşa ile de Süper Lig’de mücadele ettiniz. Oyun ve mantalite anlamında iki lig arasındaki farklardan bahseder misiniz?

Aslında mantalite değil de ona oyuncu kalitesi farkı diyelim. Mantalite aslında her yerde, 3.Lig’de bile aynı. Kulübün şartları, imkanları ve özellikle de oyuncular bunları birbirinden ayırıyor. Süper Lig’deki oyuncular açıkçası daha profesyoneller. Onlara çok fazla bir şey söylemeye gerek kalmıyor. 1.Lig’deki oyuncular bu anlamda daha zayıflar. 1.Lig’de daha fazla Türk oyuncuyla oynamak biraz da buna etken diyebilirim. Türk oyuncularda da çok iyi profesyoneller var ama genele baktığımız zaman Avrupalı oyuncular veya dışarıdan getirdiğimiz yabancı oyuncular daha profesyoneller, işin daha bilincindeler. Ben mesela Kasımpaşa’da çalışırken oyun düzeni ve sistemi hakkında çalıştığımızda bir-iki kere çalıştıktan sonra bunu sahada uygulamamız çok daha rahattı. 1.Lig’de bu konuda süreç biraz daha fazla oluyor. Çünkü ülkemizde taktik çalıştıran hoca sayısı çok az. Oyuncular da bundan dolayı bu tür şeyleri çok sevmiyorlar. Oyuncular daha fazla spontane oynamaya çalışıyorlar. Ama Süper Lig’deki oyuncular, geldikleri yerlerden ve sistemden de kaynaklı hepsi bir sistemin içinden geliyorlar. Ondan dolayı bana göre lig farkı burada çıkıyor. Bunu da sağlayan genelde yabancı oyuncular oluyor.

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“YÖNETİMLERİN; ANTRENÖRLERİN ARKASINDA DURMAMASI EN BÜYÜK SORUNLARDAN”

SORU: Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Volkan Demirel, Okan Buruk, İlhan Palut, Hakan Keleş gibi son dönemde isimlerinden söz ettiren antrenörlerden “yeni nesil teknik adam” şeklinde yorumlar yapılıyor. Gerek mantalite gerekse oynattıkları futbol açısından bu antrenörlerin performanslarını değerlendirir misiniz?

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Alttan genç ve iyi hocalar geliyor. Burada hocalardan ziyade kulüpleri tebrik etmek gerekiyor. Çünkü arkalarında duran bir yönetim var. Ülkemizde en büyük sorunlardan biri yönetimlerin; hocaların veya takımların arkasında durmaması. Saydığınız isimlere baktığınız zaman çok iyi dönemler geçirdiler. Hakan Keleş’le belki Giresunspor kötü sonuçlar aldı ama başkan arkasında durdu. Nuri Şahin, aynı şekilde iyi başladı, sonra kötü gitti ama onun da arkasında duruldu. Ülkemizde çok yetenekli hocalarımız var. Kulüpler ne kadar hocalarının arkasında durursa hocalarımız da o kadar başarılı olur.

SORU: Jorge Jesus’un Fenerbahçe’de oynattığı hücum futbolu son günlerde konuşulan konulardan biri. Deneyimli teknik adamın, felsefesini sarı lacivertli takımda başarıyla uygulamasını ve oynattığı futbolu nasıl yorumluyorsunuz?

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Jesus geldikten sonra onu en fazla destekleyenlerden biriyim. Kafamdaki sistemi oynayan bir hoca. Özellikle Fenerbahçe’yle nerede ve kiminle oynarsa oynasın önde oynuyor ve önde basıyor. Fenerbahçe hiçbir şekilde geride kalamaz ve oynayamaz. Bundan önce gelen hocalar çok farklı oynatıyordu. Jorge Jesus sadece önde oynayan ve basan oyuncularla oynamaya çalışıyor. İş yapan oyuncularla oynamaya çalışıyor. 30-40 metrelik mesafede oynuyorlar. Takım, taraftarlarla bütünleştiğinde farkını ortaya çıkartıyor. Fenerbahçe daha önceden böyle oynamıyordu.

Kadro anlamında da biraz daha kaliteli hale geldi ve önemli oyuncular aldılar. Daha önceden de vardı ama bu kadar kaliteli kadrosu yoktu. Girdikleri pozisyonları da değerlendiriyorlar.

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“OKAN BURUK, GALATASARAY’IN YAPISINI ÇOK İYİ BİLEN BİR HOCA”

SORU: Başakşehir'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şimdi eski kulübü Galatasaray’ın başarısı için ter döküyor. Yıldız isimler transfer ederek sezona başlayan Buruk ve ekibi, sizce Başakşehir’de edindiği şampiyonluk tecrübesiyle sarı kırmızılı camiada başarılı olabilecek mi?

Bir Türk hoca olarak Okan Buruk’un Galatasaray’da çok başarılı olmasını istiyorum. Okan Buruk’ta buralara gelesiye kadar büyük başarılar elde etti. Daha önce şampiyonluk yaşadı. O yüzden kendisi tesadüfen buraya gelmedi. Okan Buruk, Galatasaray’ın yapısını çok iyi bilen bir hoca. Ondan dolayı çok başarılı olacağına inanıyorum. Şu an da yeni bir takımda oynattığı sistem büyük bir şans olabilir.Çok canlı ve diri bir takım. Kendi oynadığı döneme yakın bir takım diyeyim. Daha çok koşan, mücadele eden ve önde basan bir takımla çalışıyor. Bu da bana göre büyük bir şans.

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SORU: Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu sezona istedikleri gibi başlayamadı. Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez ve Umut Bozok gibi önemli takviyeler yapan bordo-mavili ekibin geçen seneye göre performansını değerlendirir misiniz?

Geçen seneki rakipleri de ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Çünkü geçen seneki rakiplerin çoğu oynadığı futbolla özellikle Konyaspor, Trabzonspor’un son ana kadar peşinden gitti. Onun haricindeki takımların hiçbiri ne şampiyonluk iddiasına ne de potasına girebildi. Bundan dolayı da geçen sene çok fazla rakip olmadığı için Trabzonspor açık ara şampiyonluğu önde götürdü. Ama bu sene şampiyonluğa oynayan takım sayısı fazla. Geçen sene Nwakame, Trabzonspor’a bana göre çok önemli katkı veriyordu. Bu katkı şimdi onun yerine alınan oyunculardan alınamıyor. Ondan dolayı Trabzonspor az da olsa geride kaldı, toparlayacaktır.

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SORU: Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş’le yeniden anlaştı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’taki ikinci döneminde eski başarısını sizce yakalayabilecek mi?

Beşiktaş’ta bir başarı gelecekse bu başarının Şenol Güneş’le geleceğini düşünenlerdenim. Çünkü kulübün yapısını ve içini en iyi bilen hoca şu anda Şenol hoca. Valerien Ismael bana göre yanlış tercihti. Geldikten sonra bir şeyler yaptı ama artık bir değişim olduktan sonra bana göre gelebilecek en doğru seçim oldu. Şenol Güneş, futbolcuları tanıyan ve taraftarla arası iyi olan bir hoca. Ben başarılı olacağına inanıyorum.

“KİMSENİN ALTYAPIMIZA YATIRIM VE TESİS YAPALIM DİYE BİR EYLEMİ YOK”

SORU: Süper Lig kulüplerinin maddi ve tesisleşme olarak daha çok imkânı varken özkaynak sistemi konusunda Altınordu haricinde göze çarpan bir kulüp olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kulüplerimiz şu anda borç batağındalar. Kimsenin altyapımıza yatırım yapalım, altyapı tesisi yapalım diye bir eylemi yok. Her kulüp yıllardır federasyondan altyapıyla ilgili yardım alır. Ama denetleme sistemimiz olmadığı için şu anda hiçbir kulübümüzün altyapısıyla alakalı çok iyi bir şeyi yok. Herkes parayı alıyor ama altyapıya hiç kimse yatırım yapmıyor. Bunların biraz denetlenmesi lazım. Altyapıya Altınordu çok büyük emek harcıyor.Ama o da harcadığı emeğin karşılığını çok göremiyor. Belki yetiştirdiği oyuncular olarak görüyorlar ama ülke olarak ne spor adamı ne devletimiz bunun değerini vermiyor.Gerçekten müthiş iş yapıyorlar ve yıllardır yabancısız oynuyorlar bu liglerde. İnanılmaz oyuncular kazandırdılar, Türkiye’yi dışarıda temsil eden çok önemli oyuncuları var. Ama şu anda onların da bulunduğu durum çok kötü. Ondan dolayı böyle bir teşvik hiçbir yerde yok. Büyük kulüpler de zaten altyapısından yetişip kendi kadrosunda oynayan bir oyuncu grubu yok. Ne yazık ki şu andaki sistem; zamanı ve günü kurtarmaya, takımları yaşatmaya yönelik. Avrupa’yla zaten aramızdaki fark bu. Çoğu kulüp altyapısını hazırladığı için bu tür herhangi bir sıkıntı olduğunda altyapısından bunu telafi edebiliyor. Ama bizde daha önceden bir yapılanmamız olmadığı için fitness, sahası, tesisi olmayan kulüpler var. Biz sadece bunlarla ilgileniyoruz. Bunların çoktan halledilmesi lazımdı.

“KUNTZ’UN MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMASI TÜRK ANTRENÖRLERİ ADINA AYIP”

SORU: Milli takımdaki yerli-yabancı antrenör tartışması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Rıza Çalımbay geçtiğimiz aylarda, “Milli Takım başarılı olduysa, hepsinde yerli antrenörler vardı” şeklinde yorumda bulundu. Milli takımda Kuntz ile birlikte bu tartışmanın sona ereceğini düşünüyor musunuz?

Milli takımlar çok özel yerlerdir. Bizim için duygu ve his yeridir. Belki Avrupa’nın çoğu yerinde bu böyle olmayabilir ama bizde bu duyguyu aşılayacak hoca lazım. Ne Hamit Altıntop ne de Stefan Kuntz milli takımımızı çalıştırabilir. Bir Türk antrenör olarak utanıyorum. Stefan Kuntz’un hiçbir şey yapmadan gelip çalıştırması Türk antrenörleri adına çok büyük ayıp. Bu kadar değerli hocalarımız için ayıp. Ülkemizde hiç milli takım çalıştırmamış, Avrupa’da çok büyük başarılar elde etmiş çok değerli hocalarımız var.

SORU: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Özellikle Avrupa ülkeleriyle yazışıyoruz, VAR hakemi getirebiliriz. Önemli olan sayıdan çok kalitesinin yüksek olması. Yüzde yüz sıfır hata mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor" şeklinde VAR ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Düşünülen bu formül sizce soru işaretlerini giderecek mi?

Hiçbir zaman gidermez. Ülkemizdeki sistemden dolayı mümkün değil böyle olması. Mesela bunu bilgisayarlara yükleyelim, bilgisayarlar kararı kendi versin, biz yine bilgisayarları suçlarız. Önce mantalitemizi düzeltmemiz lazım. Biz şimdi VAR sistemiyle uğraşıyoruz ama kulüplerde paralar ödenmiyor, tesis yok bunlar da büyük bir sorun. Bunların hiçbiri dile getirilmez. Bir tane hakem yanlış düdük çalmıştır, bu tamamen büyük bir sorun oluyor ülkemizde. Oraya yabancı hakem de gelse aynı şeyler olacak. Ne kadar doğru karar verirse versinler hakemlerin ismi çıktı. Diğer taraf muhakkak memnuniyetsiz. Yabancı hakem olayı bunu bir nebze çözebilir. Ama tamamen çözüm olacağını sanmıyorum.

SORU: Altay-Göztepe maçında çıkan ve Fairplay’e gölge düşüren olaylardan sonra stadyumlardaki güvenlik tedbirleri yeniden konuşulmaya başlandı. Holiganizme karşı kulüplere düşen görevlerden bahseder misiniz?

Burada aslında bizlere çok görev düşüyor. Biz bunu on gün sonra unuturuz zaten. Biz bunu çok fazla şekilde yaşadık. Kurşun sıkılan otobüsler oldu. Ama biz hala aynı yerde devam ediyoruz. Ülkemizde yasa çıkmadığı ve verilecek cezalar ağırlaştırılmadığı sürece istediğimiz kadar konuşalım. Bana göre öncelikle sporda şiddet yasasını çıkarmamız lazım. Bu olmadığı sürece çok daha sıkıntılar yaşarız. Ambulans şoförü girip oraya bir şeyler koyabiliyor. O ambulans şoförünü kim oraya koyduysa komple sorumlu olması gerekiyor. Şu an olay oldu, suçu herkes birbirine atıyor. Sorumlu kimse yok.