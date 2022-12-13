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Sergen Yalçın'dan Harry Kane sözleri: Hayatı boyunca bu olayı unutamaz

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#Dünya Kupası#İngiltere#Fransa
Sergen Yalçından Harry Kane sözleri: Hayatı boyunca bu olayı unutamaz
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Fransa ile oynadıkları çeyrek final maçında iki kez beyaz noktaya geçen, ilkinde gol atmasına karşın 84. dakikadaki ikinci atışı auta göndererek İngiltere’yi beraberlikten eden Harry Kane’in yaşadıklarını en iyi anlayacak isimlerden biri Alan Shearer... Kendisi de kariyerinde bu gibi dip noktalar gören yıldız isim, Kane için “Sonsuza kadar o penaltıyı milyonlarca kez atacak” dedi.

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Futbol bir kez daha evine dönemedi. İngiltere yine bir penaltı kabusuyla Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti. Fransa karşısında ilk penaltıyı gole çeviren Harry Kane, maçın 84.dakikasında bir kez daha beyaz noktanın başına geçti ancak bu kez vuruşu kaçırmakla kalmadı İngiltere’nin final umutlarını da bitirdi. Bu penaltıyı ve Harry Kane’in o an yaşadıklarını İngiltere tarihinin en büyük golcülerinden biri olan Alan Shearer’den daha iyi yorumlayacak biri olamazdı.

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OLAĞANÜSTÜ BİR FORVET

Bakın Shearer o anları ve sonrasında Kane’in hayat boyu yaşayacaklarını nasıl anlatıyor; “Harry Kane olağanüstü bir forvet. Olağanüstü bir oyuncu. Nokta! Konumunu ve zihnini biliyorum. Bu gece ve daha sonra uzun geceler boyunca başını yastığa koyacak, uyumaya çalışacak ama gözleri karanlıkta hep bir noktaya dikilecek. Uyuyamayacak. O penaltıyı tekrar, tekrar, tekrar yaşayacak. Tekrar düşünecek, tekrar atacak ve bu kez gol attığını düşünecek. Sonsuza kadar o penaltıyı milyonlarca kez atacak. Harry bu sözüm sana; bir ömür için yanacak!”

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Sergen Yalçından Harry Kane sözleri: Hayatı boyunca bu olayı unutamaz

BAGGIO HEP O PENALTIYLA HATIRLANDI

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu, Ballon d’Or Ödülü, Serie A şampiyonlukları, İtalya Kupası, UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası gol krallığı. Bu kariyer İtalyanların unutulmaz futbolcusu Roberto Baggio’ya ait. Tüm bu başarılarına rağmen Baggio denince akla ilk gelen 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya’ya kaçırdığı son penaltı olmuştur. Aynı seri atışlarda birkaç dakika önce Baresi ve Massaro’nun kaçırdığı penaltıları kimse hatırlamazken Baggio hala o penaltıyla hatırlanır. Ve Baggio çeyrek asırdır içini yakan o anı “Futbolun kalbimi kırdığı gün” olarak anlatmaya devam ediyor.

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KANE’iN PENALTISI iÇiN NE DEDiLER?

TAYFUR HAVUTÇU: PENALTIYI EZBERE KULLANDI

Harry Kane sinir, stres içindeydi. Ezbere penaltı kullandı. Kaleyi incelemedi. Kaleci hareketliydi. Final maçları dünyanın sonu gibidir. Sakin olsaydı gol atabilirdi. Tribünlerin atmosferine teslim oldu. Bazen kaleci de atanı strese sokar.

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Sergen Yalçından Harry Kane sözleri: Hayatı boyunca bu olayı unutamaz

HAMİ MANDIRALI: ATIŞ ÖNCESi RENGi ATMIŞTI

Penaltıyı kullanırken zaten Kane’in rengi atmıştı. Atışı kullanmadan önce uzun süre düşündü. Kulüp arkadaşı Lloris onun nereye vuracağını biliyordu. Dikkatini de bozdu. Kane bu handikapı yaşadı. İyi de vurdu aslında. Kaleyi bulsa gol de olurdu.

SERGEN YALÇIN: RAHAT OLMADIĞI BELLi OLUYORDU

Kane çok stresliydi. Penaltı atarken o baskıyla yarı final biletinin bütün yükü omuzlarında topun başına geldi. Rahat ve sakin olmadığı vücut dilinden belli oldu. Kaleye bakamadığından bu çok net ortadaydı. Hayatı boyunca bu olayı unutamaz.

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#Dünya Kupası#İngiltere#Fransa

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