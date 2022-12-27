Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu ayrılığı açıkladı! "Çalışma prensibimiz uymuyor"

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Dünya Kupası arasından sonra oynadıkları 3’üncü resmi maçı da kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Belözoğlu, "Üçüncü resmi maçımız ve üçüncü galibiyet. Bütün takımı tebrik ediyorum. 2023’e kazanarak girdik. Önemli olan da kazanmaktı. Oyunun ilk yarısı iki takım adına da kısırdı. İkinci yarıda biz hamleler yaptık. Bunun karşılığını da aldık. Kazanmak değerli ve önemli. Bu ligde kazanmak zor. Yolumuza devam ediyoruz. 28 maç oynadık, 2022’de. 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldık 6 tane de beraberliğimiz var. Takımdaki oyuncuların performansı memnuniyet verici. Daha iyisini yapabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Emre Belözoğlu sakatlığı devam eden Lucas Biglia’nın durumuyla ilgili olarak ise "Biglia’nın bileğinde bir problem var. Bu hafta netleşecek durumu. 9 günlük süremiz var. Olmazsa da mevcut kadromuzdan en iyi sonucu alabilmek adına sahada olacağız" şeklinde konuştu.

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"ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ UYUŞMUYOR, KENDİLERİNE BUNU SÖYLEDİM"

Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından oyuncularıyla kavga ettiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Genç teknik adam Hasan Ali Kaldırım ve Alexandru Epureanu ile çalışma prensiplerinin uyuşmadığını oyunculara aktardığını belirterek, "Çok üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. 16-17 yaşından beri hep aynı gündem. Ülkemde hiçbir şey değişmiyor. Aynı gündemle çırılçıplak bir gerçeği değil apaçık bir yalanı konuşmak durumunda kalıyoruz. Bunların yalan olduğunu ispat etmekle bizim ömrümüz geçti. Spor medyasında bu tip insanlar olması, sizin mesleğinizin itibarıyla ilgili ciddi bir problem. Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum. 7-0’lık mağlubiyete bağlı olarak gerçekleşen bir durum değildi bu konuşmalar. Biz çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız. Mücadele edeceğiz gücümüz yettiğince. İnandığımız şeyleri konuşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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GROENENDIJK: DENİZ TÜRÜÇ’Ü HERKES GİBİ BEN DE BİLİYORUM AMA SOLUNU KAPATAMADIK

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise ilk 60 dakikada iyi bir görüntü çizdiklerini belirterek, "Geçen maçlardan ders çıkaramayan bir hatalar zinciri diyebiliriz. Buraya eksik oyuncularla geldik ama bu mazeret değil. Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı handikaplarımız vardı. Yeteri oyuncu grubuna sahibiz tabii ki. 60’ıncı dakikaya kadar iyi organize olan ve takım savunmasını iyi yapan bir takım vardı. 60’ncı dakikada bir hata yaptık. Uzaktan şut ile bir gol yedik ve maçı kaybettik. Çok fazla pozisyon üretemedik ama rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Deniz Türüç’ü herkes gibi ben de biliyorum. Oyuncu grubuna da kendisini anlattım. Solunu kapatamadık ve 30 metreden bir şutla golü attı. Bu durumdan en kısa sürede çıkmamız gerekiyor. Gerçekleri oyunculardan saklayamayız. Bazı hataları kendilerine söylememiz gerekiyor. Gol atmalı ve maçları kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Groenendijk, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Ghacha’nın durumuyla ilgili gelen soruyla ise "Bu da başımıza geldi. Formda bir oyuncumuzdu. Yarınki tetkiklere göre daha net bilgiler verebilirim. Hamstring sakatlığı gibi gözüküyor. Umuyorum ki uzun süreli bir sakatlık değildir" şeklinde cevap verdi.