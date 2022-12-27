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CANLI - Başakşehir Antalyaspor (Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'e karşı)

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#Başakşehir#Antalyaspor#Süper Lig
CANLI - Başakşehir Antalyaspor (Emre Belözoğlu, Nuri Şahine karşı)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 17:01

Başakşehir Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de 16. hafta başlıyor. Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'i karşı karşıya getiren maç Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor.

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Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, yeni nesil teknik adamlar Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'in üç puan mücadelesine sahne oluyor.

CANLI SKOR

Başakşehir 2-0 Antalyaspor (İkinci yarı oynanıyor)

Goller: 57' Deniz Türüç, 66' Aleksic

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Mounir, Okaka.

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Soner, Bünyamin, Wright, Adriano, Fedor, Gökdeniz, Ufuk, Ömer, Ghacha.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Soner’in sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa, gelişine sağ çaprazdan Bünyamin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

29. dakikada Cemali’nin pasında savunma arkasında topu alan Wright sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

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BAŞAKŞEHİR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ıncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Başakşehir#Antalyaspor#Süper Lig

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