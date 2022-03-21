Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe açıklaması!

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Sarı lacivertlilerin sezon başında Antwerp'e kiralık olarak gönderdiği Samatta, Belçika basınına yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin konuştu.

Antwerp'teki hedefleri hakkında konuşan Samatta, sezonu ilk 4 sırada bitirmek istediklerini belirtirken "Hedeflerimize daha fazla odaklanmalıyız. Belki baskıya bile ihtiyacımız olabilir. Bilirsiniz, teknik direktörümüz sakin biri. Baskı altında olduğumuzu söylüyorlar ama biz oyuncu grubu olarak bunu pek fark etmiyoruz. Hocamız da elinden gelenin en iyisini yapıyor. İlk dört sıraya girmek artık bizim ilk hedefimiz. diye konuştu.

"KİRALIK GELDİĞİMİ BİLE UNUTMUŞTUM"

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya Mbwana Samatta, "Buraya kiralık geldiğimi bile unutmuştum. Zaman çok hızlı akıyor. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben sadece işime odaklandım. Şu ana kadar geleceğim hakkında düşünmedim. Kalmak istiyor muyum? Bunu henüz söyleyemem." diye yanıt verdi.

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BEKLENENİ VEREMEDİ

Sarı lacivertli formayı toplamda 33 kez giyen 29 yaşındaki golcü, yalnızca 6 gol sevinci yaşadı. Samatta'nın Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Royal Antwerp ile lig, Avrupa ve kupa olmak üzere toplamda 33 maçta görev alan Samatta, 9 gol atıp 4 de asist yaptı.