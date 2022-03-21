Son Dakika: Fenerbahçe ve Süper Lig'de İsmail Kartal fırtınası! Göreve geldikten sonra oluşan puan tablosu olay oldu... Yeni hoca aranıyor ama...

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek lig ikinciliği adına kritik bir galibiyet elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan sarı lacivertliler, 5. dakikada Bytyqi'nin golüyle geriye düştü ve soyunma odasına 1-0 İttifak Holding Konyaspor üstünlüğüyle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısında beraberlik sayısını bulabilmek adına tempo yükselten Fenerbahçe, 66. dakikada Kim Min-jae'nin golüyle skora denge getirdi. Kadıköy'de skorun 1-1'e gelmesinin ardından galibiyet için yüklenen sarı lacivertliler, 88. dakikada Dimitris Pelkas ile bir gol daha buldu ve rakibini 2-1 devirdi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DEV ADIM

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti ve 55 puanı bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürerek lig ikinciliği için kritik bir virajı başarıyla dönmüş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, Ekim 2020'deki Trabzonspor maçından bu yana ilk kez Süper Lig'de ilk yarısını geride kapattığı bir iç saha maçını kazanmış oldu.

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KADIKÖY'DE GOLLER NASIL GELDİ?

35. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye inerek pasını penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi'ye aktardı. Çekiçi'nin kayarak vuruşunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu Bytqi tamamladı ve ağlara gönderdi. 0-1

66. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Sehic çeldi. Direkten dönen topu çizgi üzerinde Kim Min-jae tamamladı ve ağlarla buluşturdu. 1-1

88. dakikada Crespo'nun ceza yayının solundan pasında ceza sahası içinde topu alan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

ŞUT REKORU KIRILDI

Tam 26 şutla bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği iç saha maçını oynayan Fenerbahçe, aynı zamanda geride kalan 30 haftalık süreçte İttifak Holding Konyaspor kalesine en fazla isabetli şut gönderen ekip oldu.

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SON 6 HAFTADA ZİRVEDE

Sarı lacivertliler ayrıca Aytemiz Alanyaspor'la birlikte Süper Lig'in son 6 haftasında en fazla puan toplayan, en fazla galibiyet alan ve mağlup olmayan takımı konumunda. Bu süreçte 16 puan toplayan Fenerbahçe, 5 kez galip gelmeyi başardı.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın sarı lacivertli takımda göreve gelmesinin ardından oynanan 10 maçlık periyot baz alınarak hazırlanan Süper Lig puan durumunda Trabzonspor ile aynı puanda bulunuyor.

Söz konusu 10 maçta 21 puan toplayan Fenerbahçe, +8 averaj elde etti. Aynı şekilde 21 puanı bulunan Trabzonspor'un ise averajı +9.

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İSMAİL KARTAL GÖREVE GELDİKTEN SONRA SÜPER LİG PUAN DURUMU

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1-Trabzonspor 21 puan, + 9 averaj

2-Fenerbahçe 21 puan, + 8 averaj

3-Alanyaspor 20 puan, + 10 averaj

4-Kasımpaşa 20 puan, + 9 averaj

5-Antalyaspor 19 puan + 8 averaj

6-Beşiktaş 17 puan, + 3 averaj

İLK 6'DAKİ 4 TAKIMLA OYNADI

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal göreve geldikten sonra hesaplanan puan durumunda Trabzonspor'un yalnızca 1 averaj gerisinde kalmasının yanı sıra bu periyotta oynadığı maçların zorluk dereceleri de dikkat çekti.

Sarı lacivertli ekip bu periyotta ilk 6'da yer alan takımların 4'üyle kozlarını paylaştı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Kasımpaşa'yı 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise 5-2 mağlup eden sarı lacivertli ekip, Trabzonpor ve Fraport TAV Antalyaspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

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YENİ SEZON TAKIMIN BAŞINDA YOK

Geçici olarak göreve geldikten sonra Süper Lig'in seyrini Fenerbahçe lehine değiştiren İsmail Kartal, yeni sezonda sarı lacivertli takımın başında olmayacak.

Sarı lacivertli ekibin Joachim Löw başta olmak üzere birçok uluslararası teknik adamla görüşme halinde olduğu biliniyor. Deneyimli çalıştırıcının tüm bunları yerine gelecek yeni teknik direktörün tartışıldığı dönemde yapması ise bir başka hikaye olarak ön plana çıktı.

GÜNTEKİN ONAY: KADIKÖY'E BAHAR GELDİ

İlk 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen taraf Konyaspor idi. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olmasına rağmen gereksiz yere hem çok fazla hazırlık pası yaptı. Hem de topu çok yavaş dolaştırdı. Ofansif bölgede statik kalan sarı lacivertliler, bu görüntüsüyle doğal olarak gol bölgesinde etkisiz idi. Bytiqi ve Cikalleshi’nin iyi futbollarıyla Fenerbahçe’yi zorlayan Konyaspor, Kim Min-Jae’nin kritik müdahalelerine takıldı. Bir taç sonrasında uyuyan Fenerbahçe savunmasına cezayı kesen yeşil beyazlılar, ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

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iKiNCi YARI BAMBAŞKAYDI

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıya Mesut Özil-Pelkas değişikliği ve yoğun ön alan baskısıyla başladı. Konyaspor karşısında ilk 45 dakikaya oranla çok daha enerjik ve istekli görünen sarı lacivertliler, rakibini adeta ceza alanına hapsetti ve beraberlik sayısına da 66’da sahanın en iyilerinden Kim Min-Jae ile ulaştı.

6. MAÇTA 16. PUAN

1-1’den sonra moral motivasyonu yükselen Fenerbahçe, baskısını daha da artırdı ve rakip kaleye ikinci gol için yüklenmeye devam etti. 88’de aradığı ve hak ettiği golü Pelkas ile bulan sarı lacivertliler, 6’ıncı maçında 16’ıncı puanını aldı ve çıkışını sürdürdü.

KARTAL’A TEBRiKLER

Fenerbahçe’nin çok belirgin bir çıkışı var. Fizik kalite ve tempo tavan yapmış durumda. Tüm bunların mimarı da İsmail Kartal. İsmail Hoca orta alan kurgusunu baştan dizayn etti. Temposu yüksek Zajc ve Crespo ikilisiyle mücadele gücünü arttırdı.

Dün ikinci yarıda keyif veren bir F.Bahçe vardı. Üst üste zorluk derecesi yüksek maçlardan sırasıyla alnının akıyla çıkan F.Bahçe’de İsmail Kartal’a tebrikler.

UĞUR MELEKE: AVRUPA KUPALARI İÇİN GRUP BİLETİ MÜCADELESİ

Türk futbolunun Avrupa’da 30 yıl geriye gittiğini, 19’uncu basamağa düştüğünü, hatta Bodö’nün bir tur daha geçmesi halinde sezonu 20’nci bitireceğimizi biliyorsunuzdur. Bu da Avrupa’da 5 değil 4 takımla temsil edilmemiz demek. Lig ikincimizin Konferans Ligi’ne gitmesi demek. Ve her takımımızın en az 3’er ön eleme oynaması demek. Ancak bu kara tablo 2023 24’ten itibaren devreye girecek, yani bu sezon lig ikincimiz hâlâ Devler Ligi ikinci ön eleme bileti kazanıyor. Oradan elenirse Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turuna, oradan da elenirse Konferans Ligi play-off’una gidiyor.

SLAViA PRAG GiBi

Bu sezon Slavia Prag, benzer bir rotayla Konferans Ligi çeyrek finaline kadar ulaştı. Süper Lig’i bu sezon ikinci sırada bitirecek takımın da gruplara girmek için 3 deneme hakkı olacak kısacası. Yani bu sezon lig ikinciliği demek, neredeyse Avrupa’da grup garantisi gibi bir şey.

ViTES SÜREKLi YÜKSELDi

Dün Kadıköy’de sahaya çıkan iki takım bu bilet için savaştılar sonuna kadar. Konyaspor daha önce Trabzonspor’a karşı da uyguladığı kontratak ve duran top stratejisini tercih etti Kadıköy’de. Ligin en iyi taç setlerine sahip takımı, Fenerbahçe’yi de bir taçla avlamayı başardı. Ancak Fenerbahçe belki de ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Bence artık sadece 30 dakikalık kondisyona sahip Mesut çıkıp Pelkas girince, tempo bir kademe arttı. Arda girince bir vites daha yukarı... Özellikle 80’le 88 arası Fenerbahçe öyle yoğun bir baskı kurdu ki, bu atak sürekliliğinin bir noktada gol getirmesi kaçınılmazdı.

Trabzon ‘şampiy...’ gibi. Adeta kendi liginde yarışıyor artık. Ancak ‘diğerleri ligi’nde zirve yarışı çok eğlenceli olacak belli ki.

İSMAİL KARTAL NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyetlerle ve oynanan futbolla futbolcularının özgüveninin arttığını ve mental olarak toparlandıklarını ifade etti.



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, her hafta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Geçen sene çalıştığım bir takımdı Konyaspor. Bununla beraber maça iyi başladık, çok fazla pozisyonlar ürettik ama iyi oynarken de beklemediğimiz şekilde bir gol yedik. İkinci yarıda soyunma odasında bir konuşma yaptım. İyi oynayan taraf biziz, tempomuzu arttırmamız gerektiğini ve önde baskı yapmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularım da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu. Biz karakterli bir takımız. Bizi buraya desteklemeye gelen bütün Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edebildiysek ve mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor. Bunları unutmamaları gerektiğini anlattım, mükemmel geri dönüş oldu. Oyuncularımın ortaya koydukları bu karakterli mücadeleden ve güzel oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyeti bizi yalnız bırakmayan, sonuna kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onlar varsa biz varız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımla birlikte muhteşem bir birliktelik oldu, enerjimizi rakibe hissettirdik. Szalai'nin sakatlığından dolayı geçmiş olsun diliyorum ve maçtan önce Konyaspor'da sakatlanan Abdülkerim'e de geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR"

Hayatının Fenerbahçe'de geçtiğini belirten Kartal, “Taraftarların ne beklentisi olduğunu biliyorum. Biz ekibimizle beraber, bizler oyuncularımızla hep birlikte iyi antrenman yaptık ve iyi çalıştık. Her takım çalışıyor kendine göre. Elimizden geldiği kadar oyuncuları motive etmeye çalışıyoruz. Hayatımın büyük bir bölümünü bizler Samandıra'da geçiriyoruz. Sonuçta ortaya konulan futbol mücadele şu an iyi ama daha tam istediğim gibi değil. Daha biraz olması gereken düzeltmemiz gereken konular var. Zamanla yarışıyoruz. Geldiğimiz fena nokta değil, iyi bir nokta. Çok aşırı büyütmeye gere yok. Fenerbahçe'nin böyle olması gerekiyor. Biz de ekibimizle beraber bu anlayışla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET VE OYNANAN FUTBOL ÖZGÜVNEİ ARTTIRDI"

Fenerbahçe'nin son zamanlardaki durumuna değinen İsmail Kartal, "Benim bir Fenerbahçeli olarak kafamdaki planlar bunlardı. Taraftarlar varsa bizler varız. Taraftarlar bu stadı doldurduğu zaman Fenerbahçe'nin iyi mücadele edebileceğini, ellerinden geleni yapacağını planlıyordum. Yönetim, taraftar ve futbolcular bir bütün olursak başarı yakalarız. Şuan bunu yakaladık gibi. Taraftarımız inanmaya başladı ve o negatiflik gitti. Güzel enerjiyle maçlara çıkıyoruz. Aldığımız bu galibiyetle ve oynanan futbol özgüveni arttırdı. Antrenmanlardaki drillerimiz hep oyunu geliştirmeye yönelik olduğu için oyuncularda keyif alıyor. 8 tane maç var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arada kırılma olabilir, kaybedebilir, berabere kalabiliriz ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz“ diye konuştu.

"BENİM BİR KIRGINLIĞIM YOK"

Takımdaki hoca arayışı ile ilgili soruya cevap veren Kartal, “Hoca arayışı olabilir, burası Fenerbahçe ve benim kırgınlığım yok. Bu yönetimin takdiridir. Artık ben o işleri düşünmüyorum. Önümüzdeki maçları nasıl en iyi şekilde geçiririm ona bakıyorum. Min-jae konusuna gelince kendisi karakterli bir oyuncu. Öne gelmişti ve topla daha hızlı çıkabilsin diye kenardan enerjimi katmak istedim böyle bir şey oldu“ açıklamasını yaptı.

"MAÇ MAÇ ODAKLANIYORUZ"

Milli maç arasıyla takıma 3 gün izin verdiğini belirten tecrübeli teknik adam, “Öncelikle milli takıma giden 13 oyuncumuz var, onlara başarılar diliyorum. Kalan oyuncularla Kayserispor maçına hazırlanacağız, Galatasaray derbisini düşünmeyeceğiz. Odak noktamız tamamen Kayserispor olacak. O maç bittikten sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz“ dedi.

KIM MIN JAE SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor ağlarına attı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki stoper, 66. dakikada takımına beraberliği getiren gole imza attı.

Min-jae, bu golle sarı-lacivertli formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

VALBUENA'DAN SONRA BİR İLK



Dimitrios Pelkas, Mathieu Valbuena'dan (2017/18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncu oldu.