Mbaye Diagne, West Bromwich’in gündeminde

Express & Star’da yer alan habere göre WBA Menajeri Sam Allardyce ocak ayında takıma takviye isterken ilgilenilen isimlerin başında Diagne’nin olduğu öne sürüldü.

Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri sorulan Senegalli golcü, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." yanıtını vermişti.