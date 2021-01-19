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Mbaye Diagne, West Bromwich’in gündeminde
G.Saray’ın tartışılan ismi Mbaye Diagne’ye Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’un talip olduğu iddia edildi.
Express & Star’da yer alan habere göre WBA Menajeri Sam Allardyce ocak ayında takıma takviye isterken ilgilenilen isimlerin başında Diagne’nin olduğu öne sürüldü.
Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri sorulan Senegalli golcü, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." yanıtını vermişti.
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