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GeriFutbol Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku! Cüneyt Çakır affetmedi...
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 20:24 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku! Cüneyt Çakır affetmedi...

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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, derbi mücadelesinin 58. dakikasında Montero'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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  • Beşiktaş - Galatasaray derbisinden öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Galatasaray derbisinden öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Galatasaray derbisinden öne çıkan fotoğraflar
  • Beşiktaş - Galatasaray derbisinden öne çıkan fotoğraflar
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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği maça 11'de başlayan Diagne, müsabakanın ikinci yarısında Hakem Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

Senegalli golcü, müsabakanın 58. dakikasında Montero'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Sarı kırmızılılar, 58. dakikada 10 kişi kaldı.

Öte yandan Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Galatasarayda Mbaye Diagne şoku Cüneyt Çakır affetmedi...

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