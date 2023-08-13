Marsilya’nın inadını Cengiz Ünder kırdı! Milli futbolcunun ısrarı sonrası teklif kabul edildi

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Fred’le birlikte kadrosuna 10 takviye yapan Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in de transferini imza aşamasına getirdi. Milli futbolcuyla 10 gün önce yıllık 2.1 milyon Euro net ücret karşılığında anlaşma sağlamasına karşın Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria’nın 8+3 milyon Euro’luk bonservis ücretinin büyük bölümünü peşin istemesi nedeniyle transferi bitiremeyen sarı lacivertli yöneticiler, dün hedeflerine ulaştı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Cengiz’in, “Ben F.Bahçe ile anlaştım, transferimde kolaylık sağlayın” ısrarı üzerine yumuşayan Longoria, sarı lacivertlilerin “Bonservis ücretini 3 taksitte ödeyelim” teklifini kabul etti.

Dün akşam İstanbul’a gelen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bugün 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cengiz geçen sezon Marsilya’da 46 maçta oynayıp, 5 gol, 6 asist üretmişti.

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