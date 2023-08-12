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Son Dakika: Fred, Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a geliyor! Taraftara mesaj yolladı

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#Transfer#Fenerbahçe#Fred
Son Dakika: Fred, Fenerbahçeye transferi için İstanbula geliyor Taraftara mesaj yolladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 13:32

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Fred, sarı-lacivertlilere transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Brezilyalı oyuncu, uçaktan taraftarlara da mesaj yolladı.

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Fenerbahçe, transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardığı Fred'de mutlu sona ulaştı.

YOLA ÇIKTI, İSTANBUL'A GELİYOR

Brezilyalı orta saha oyuncusu, İstanbul'a geliyor. Fred, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla taraftara mesaj yolladı.

GELİYORUM, YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ

Yıldız futbolcu, ailesinin de bulunduğu uçaktan paylaşılan videoda "Merhaba Fenerbahçe taraftarı, geliyorum, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Fred, Fenerbahçeye transferi için İstanbula geliyor Taraftara mesaj yolladı

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI, MALİYETİ DE BELLİ

Sarı lacivertliler, Manchester United Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fred’in bonservisi için 10 milyon Euro’su garanti, 5 milyon Euro’su da bonus olmak üzere toplam 15 milyon Euro ödeyecek.

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İngiliz ekibinin ardından Brezilyalı orta saha oyuncusuyla masaya oturan sarı lacivertliler, yıllık 4 milyon Euro net ücret karşılığında el sıkıştı. Fenerbahçe, dün akşam bir açıklama yaparak, kendisi ve kulübü ile anlaşma sağlanan Fred’in sağlık kontrolü ve imza için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

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59 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Sezonun en flaş transferleri arasına giren Fred, altyapısında futbola başladığı İnternacional’ın A takımında 1 sezon oynadıktan sonra 2013’te 15 milyon Euro’ya Shakthar Donetsk’e TRANSFER oldu. Ukrayna ekibindeki başarılı grafiğiyle Avrupa devlerinin listesine giren Fred, 2018’de 59 milyon Euro’ya Manchester United’a satıldı.

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Fred

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