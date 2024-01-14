Marius Sumudica'dan İsmail Kartal'a tepki: Federasyona yazı göndersin... | "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi"

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin attığı gole sevinmesiyle ilgili konuşan Sumudica "Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey." dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Sumudica "Hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum aslında. Bugün ikili mücadelelerin hepsinde, ara kararlarda, bütün hakkını Fenerbahçe'den yana kullandı hakem." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE KENDİMİZİ KIYASLAYAMAYIZ"

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Sumudica, "Bugün büyük bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile aynı seviyede futbol oynadık. Tabii takım olarak son dakikaya kadar sonuç almaya inandık ve iki önemli pozisyona girdik. Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele etti. Tebrik ediyorum onları. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün takım ruhunu tekrar kazandık. Fenerbahçe ile kendimizi kıyaslayamayız ama oyuncularım onlar kadar iyi oynadı. Taktik olarak rakibi çok iyi kapattık. Maç sonucu benim için sürpriz oldu" dedi.



"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİ"

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Fenerbahçe'nin kendileri karşısında zorlandığını ve maç sonunda Avrupa kupası kazanmış kadar sevindiğini de ifade eden Rumen Teknik adam, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindi. Bu onların bu maçtan korktuklarını gösteriyor. Çünkü sürekli farklı sonuçlarla galip geldikleri için Fenerbahçe’ye bugün acı çektirdik. Kolay kazanmadılar. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı. 18 maçımız daha var. Ligde kalmak için daha fazla puan toplamamız lazım. Buraya gelirken takımın puanı yoktu, çok puan topladık, önümüzde çok takım vardı. Onları geçtik. Bundan sonra daha çok puan almamız lazım. Önümüzdeki Sivas ve Konya maçları bizim için çok çok önemli. O maçlarda puanlar almamız lazım. Fenerbahçe maçı bizim için bonus bir maçtı. Fenerbahçe’ye karşı önemli pozisyonlara girdik. Rakibimizin kadrosu çok güçlü bir kadro. Yedek kulübesinden gelen çok önemli oyuncular vardı. Üç sene önce Fenerbahçe’yi burada yenmiştik ancak o zamanki rakibimizle şu anki rakibimiz çok farklı. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Buna yönelik transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Bir orta saha oyuncusu aldık. Birkaç transfer daha yapacağız. Ligi küme düşme hattının bir üstünde bitirsek bile benim için yeterli olur" açıklamasında bulundu.



“İSMAİL KARTAL FEDERASYONA YAZI GÖNDERSİN BÜTÜN MAÇLARI SAHALARINDA OYNASIN”

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İsmail Kartal’ın zemin ile ilgili sözlerine sert tepki gösteren Rumen teknik adam, “İsmail hocanın futbol konuşması gerekiyor. Aynı zeminde biz de oynadık. İsmail Kartal isterse federasyona yazı göndersin bütün maçları onların sahasında oynayalım. Burada futbol konuşulması lazım. Sahamız böyle ama istiyorsa dilediği zeminde oynayabiliriz. Biz de Sivas’a gidip oynayacağız. Orada da zemin kötü olacak ve biz puan kaybedersek bu bizim için bahane mi olacak. Tüm teknik direktörlere saygı duyuyorum ama İsmail Kartal’ın bize ve zeminimize saygı duyması gerekiyor” şeklinde konuştu.



“GAZİANTEP’İN FENERBAHÇE’NİN PARASINA İHTİYACI YOK”

Fenerbahçe taraftarlarına tribünlerde fazla yer ayrılmasına da tepki gösteren Sumudica, “Gaziantep’in Fenerbahçe’nin parasına ihtiyacı yok” diyerek basın toplantısından ayrıldı.