Fatih Terim'den Marius Sumudica'ya telefon! Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

Maç öncesi beIN SPORTS'a konuşan Sumudica, Fatih Terim'in kendisini aradığını söyledi.

Henüz tam iyileşemediğini kaydeden Sumudica, "Daha henüz tam iyileşemedim. Büyük bir efor sarf ettim. 5 gün hastanede kaldım. Önemli olan takımın yanında olmamdı. Ben geldiğimde sıfır puandaydı bu takım, şu an 21 puanı var. Mücadelemiz devam edecek. Ligde kalacağız. Türkiye'nin 9 şehidi var. Başsağlığı diliyorum. Ben de bu olaylara çok üzülüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Zorlu bir maç olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Fenerbahçe büyük bir camia, 50 puanları var. Topa sahip olmak, futbol oynamak kolay oluyor. Bizim için çok farklı. Biz sıfır puanla geldik, ne olursa olsun puan almak zorundayız. Fatih Terim'e de çok teşekkürler. Ben hastanedeyken beni aradı. Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı." dedi.