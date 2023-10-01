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Manisa'da 'hakem' düğünü!

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#Hakem Düğünü#Manisa#Düğün
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 14:31

Manisa’da uzun yıllar hakemlik yapan Türkiye Futbol Federasyonu gözlemcilerinden Uygar Yakup Olgar’ın nikah töreni, davetlilere 'Böyle olur hakemlerin nikahı' dedirtti.

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Hakemlik görevinin ardından TFF’de gözlemci olarak çalışan Uygar Yakup Olgar, Yunusemre Belediyesi çalışanlarından Gülşah Öztatlıcı ile dünya evine girdi. Uygar Yakup Olgar ve Gülşah Öztatlıcı çifti, Manisa Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen nikah törenine faal futbol hakemleri Tuba Kaya, Kübra Nur Akarsu ve Irmak Tüzen’den oluşan hakem heyetinin arkasından Şampiyonlar Ligi müziğiyle eşliğinde geldi.

Çiftlerin nikahını Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kıyarken, Süper Lig hakemi Koray Gencerler ve Başak Ustamehmetoğlu da nikah şahitliğini yapan isimler oldu.

Gürcistan Futbol Federasyonu MHK Başkanı Cüneyt Çakır’ın da nikah töreni esnasında telefonla bağlanarak Uygar Yakup Olgar ve Gülşah Öztatlıcı’yı tebrik etmesi törene ayrı bir renk kattı.

Gelin Gülşah Öztatlıcı’nın '41 yıl sonra evet' demesi davetlilerin yüzünü güldürürken, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin genç çiftleri karı-koca ilan etmesiyle nikah töreni sona erdi.

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Manisada hakem düğünü

Manisada hakem düğünü

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#Hakem Düğünü#Manisa#Düğün

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