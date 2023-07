Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'tan Ayberk Karapo ve Mehmet Uysal açıklaması: Avrupa ve Türkiye'den teklifler var

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’de geride bıraktığımız sezonu 56 puanla 8.sırada tamamlayarak az bir puan farkıyla Play-Off şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü, “Süper Lig” hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ege ekibi, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna son olarak İstanbulspor’un başında Süper Lig’de görev yapan Osman Zeki Korkmaz’ı getirdi. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yeni sezon hedefleriyle ilgili konuşurken, genç oyuncuları Ayberk Karapo ve Mehmet Uysal’a gelen transfer teklifleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“SÜPER LİG’E ÇIKMAK İÇİN BU SENE BİR İRADE ORTAYA KOYACAĞIZ”

SORU-1: Geçen sezon TFF 1.Lig’i 56 puanla 8.sırada bitirerek Play-Off şansını kaçırmıştınız. Yeni sezondaki hedeflerinizle alakalı neler söylemek istersiniz?

TFF 1.Lig’de 2.senemizi geçirdik. Geride bıraktığımız sezon Play-Off’u üzücü bir şekilde kaçırdık. Bizim kulüp olarak devamlılık ve istikrarı devam ettirme özelliğimiz var. Bu sezon Play-Off ve ilk 2 için bir kadro kuracağız. Bu şekilde yapılanıyoruz. Açıkçası bu yönde hazırlık yapıyoruz. Süper Lig’e çıkmak için bu sene bir irade ortaya koyacağız.

“OSMAN ZEKİ KORKMAZ, HEYECANI VE HEDEFİ OLAN YENİ JENERASYON HOCALARIMIZDAN”

SORU-2: İstanbulspor’da göreve geldiği ilk sezonda takımı Süper Lig’e çıkarmayı başaran Osman Zeki Korkmaz, şimdi Manisa FK’da görev yapacak. Osman Hoca’dan beklentileriniz nedir? Süper Lig yolunda Osman Hoca’nın potansiyeliyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Osman Hoca, dar bir bütçe ve kadroyla İstanbulspor’da başarılı olmuştu. Osman Hoca’nın futbola taktiksel ve kişilik olarak farklı bir bakış açısı var. Biz uzun bir görüşme yaptık. Hem kendi açısından hem de bizim açımızdan kulübümüze uygun olduğunu karşılıklı olarak dile getirdik. Her iki tarafın da hedefleri belli. İsteği, hedefi ve heyecanı olan yeni jenerasyon hocalarımızdan. Çalışma konusunda gerçekten çok iyiler. Bizim kulübümüz de bu şekilde bakıyor. Bizde bu şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Hocamızın da hedefi ve heyecanı bu. Hocamızla gayet uyumlu bir şekilde devam ediyoruz.

“AYBERK KARAPO’YA, ALMANYA VE FRANSA’DAN TALİP OLAN KULÜPLER VAR”

SORU-3: Birçok takımın hedefinde 18 yaşındaki oyuncunuz Ayberk Karapo var. Ayberk’le ilgilenen kulüplerden bahseder misiniz? Genç savunmacının transfer süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bonservis bedeli belirlediniz mi?

Kulübümüzün illa ki Ayberk’i satalım diye bir düşüncesi yok. Biz çünkü bir oyuncunun oynayarak gelişeceğinin çok farkındayız. Çok iyi biliyoruz. Sezona başladığımız şu anki kadromuzda altyapımızdan 25-30 oyuncumuz var. Şu an takımla beraber antrenmanlara çıkıyorlar. Çok da kalabalığız açıkçası. Bu oyuncularımızı kiralık olarak göndermemiz veya oynatmamız lazım. Ayberk, ilk defa geçen sene süre buldu. 3. ve 2. Lig’de oynamadan direk A takımda geçen sene biz şans verdik. Her geçen gün gelişme gösteriyor. Ayberk’in gelişmesinin şifresi oynamaktan geçiyor. Bu oyuncular hata yapa yapa gelişecek. Ayberk’le ilgili yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp arıyor. Gelişeceği yer ve oynama şartıyla ilgili bazı görüşmelerimiz oluyor. Hem maddi açıdan hem de oyuncunun gelişimi açısından bazı şeylerin oturması lazım. Bizim şu an direk paradan dolayı satalım diye bir düşüncemiz yok ama tabii ki değerini bulması lazım. Gelişimini çok iyi bir şekilde devam ettiriyor. Bunu Ümit Milli Takım’da da yapıyor. Şu anda hocamız çok memnun çünkü Ayberk 2-3 bölgede oynayabilen bir oyuncu. Sürekli üzerine koyan bir oyuncu. Açıkçası gittiği yerlerde oynamasını istiyoruz. Ayberk de böyle istiyor. Bir acelemiz yok. Uygun şartlar oluşunca gerekli bilgiyi paylaşacağız. Ayberk için o kadar çok arayan kulüp var ki. Ülke olarak Almanya ve Fransa’dan Ayberk’e taliplerin olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’den zaten birçok kulüp var. Türkiye’de oynayacaksa başka şartlarda gitmesi lazım. Zaten bizde oynuyor. Bu sene bir üst lige çıkmak için kadro yapıyoruz. Bir aksilik olmazsa bizde oynayacağını biliyoruz. Her kulüp bunu göze alamaz. Kendi oyuncularına süre verme konusunda maalesef bizim kadar şans veremeyebilirler. Ondan dolayı çok da riske girmek istemiyoruz açıkçası. Bonservis bedeli belirlemedik aslında. Bonservis telaffuz ettiğimiz takımlar oldu ama başka şartların da oluşması gerekiyor.

“MEHMET UYSAL İÇİN SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN ARAYANLAR OLDU”

SORU-4: Santrfor ve sol kanat bölgesinde oynayan 23 yaşındaki oyuncu Mehmet Uysal hakkında Süper Lig takımlarının ilgilendiğine dair iddialar çıkmıştı. Bu oyuncu için size gelen herhangi bir teklif veya ilgi oldu mu?

Mehmet Uysal için Süper Lig ekiplerinden arayanlar oldu. Mehmet, sakatlıktan döndü. Şu an gerçekten iyi bir durumda. Santrfor bakıyoruz ama Mehmet altyapımızdan yetiştirdiğimiz bir oyuncu. İnanılmaz yetenekleri var. Sakatlık konusunda bazı şanssızlıklar yaşadı. Şimdi hepsini atlattı, gayet iyi durumda. Şu aşamada onu bırakmayı düşünmüyoruz. Bizde fazlasıyla süre bulacak. Türkiye’deki bütün futbolseverlerin Mehmet Uysal’ı izlemelerini tavsiye ediyorum. Biz Mehmet’in daha net bir şekilde piyasaya çıkmasını istiyoruz. Onun neler yapabileceğini biliyoruz. Şu anda Süper Lig kulüpleri arıyor ama direk 1.santrforumuz olsun diye aramıyorlar. “Olabilir mi?” diye arıyorlar. Mehmet’in bu sene 1.Lig’de bunun olabileceğini göstermesi lazım.

“KERİM FREİ İLE SÖZLEŞME İMZALADIK, KALECİ ALPEREN’LE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLADIK”

SORU-5: Karagümrük’ten Kerim Frei ve Antalyaspor’dan kaleci Alperen Uysal’la ilgilendiğinize dair çıkan transfer haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Takıma takviye konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Kerim Frei’yle sözleşme imzaladık. Antalyaspor’dan kaleci Alperen Uysal’la da prensip olarak anlaştık. 2-3 tane yabancı oyuncuyla görüştük. Onlar da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Birkaç oyuncu daha alacağız. Geçen sene biz gençlere çok şans verdik. Kulübümüzün parası kadar harcama yapan bir yapısı var. Geçen sene çok fazla harcama yapmadık, mütevazi bir bütçeyle hareket ettik. Borçlanmadan gidiyoruz, bizim en önemli özelliğimiz borçlanmadan gitmektir. Bu sene de bir bütçe oluşturduk. O bütçe çerçevesinde bir kadro yapıyoruz. Olan parayı harcıyoruz, olmayan bir şeyi harcamak istemiyoruz. Bu sene yaptığımız planlama çerçevesinde Süper Lig için iddialı olacağımızı söylemek istiyorum.