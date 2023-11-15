Manchester United, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı! Tam 6 isim yok

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Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesinde Kırmızı Şeytanlar’da eksik oyuncuların sayısı arttı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, beşinci hafta mücadelesinde Manchester United'ı ağırlayacak.

Manchester United’da Luton Town maçında sakatlanan Christian Eriksen 1 ay, Rasmus Höjlund ise kasım sonuna kadar yok.

Kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford da milli ara sonrası Devler Ligi’ndeki G.Saray maçında oynayamayacak. Ayrıca Luke Shaw, Casemiro ve Lisandro Martinez’in de sakatlığı sürüyor.

Galatasaray - Manchester United karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Rams Park'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanı bulunan Galatasaray, son sıradaki Manchester United'ın 1 puan önünde üçüncü sırada yer alıyor.

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Grubun son maçında Galatasaray, Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise grup lider Bayern Münih'i konuk edecek.