Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için 15-20 milyon Euro!

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Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun sezon sonunda takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

SkySports’un haberine göre Almanya, İngiltere ve İspanya’dan bazı kulüplerin milli futbolcuya hayran kaldığı ve yazın sarı kırmızılıların kapısını çalabileceği belirtildi.

Haberde bu sezon 22 maçta 5 gol, 7 asisti bulunan Kerem’in 15-20 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılabileceği da aktarıldı. Kerem geçtiğimiz günlerde transferi için “Yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek ve diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir. Ancak şu anda Galatasaray’a ve buradaki performansıma odaklanıyorum. Diğer şeyler zamanla belli olacak” demişti.