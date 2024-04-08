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Manchester City öncesi Ancelotti'den Arda Güler ve Modric'e övgü! Düdüğü çalıp idmanı durdurdu...

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#Real Madrid#Ancelotti#Arda Güler
Manchester City öncesi Ancelottiden Arda Güler ve Modrice övgü Düdüğü çalıp idmanı durdurdu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 20:59

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Manchester City'yi konuk edecek olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, son taktik idmanda Arda Güler ve Modric'in içinde olduğu bir pozisyonda düdüğünü çalarak idmanı durdurdu ve dikkat çeken bir söz söyledi. İtalyan teknik adamın basın toplantısındaki açıklamaları da Arda Güler'in kritik maçta süre alabileceği görüşlerini canlandırdı.

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Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, yarın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında son şampiyon Manchester City'yi konuk edecek.

ANTRENMANI DURDURDU, ARDA GÜLER VE MODRIC'İ ÖVDÜ

Real Madrid, Manchester City maçı için dün kulüp tesislerindeki son taktik idmanını yaptı. İspanyol basınında çıkan habere göre Ancelotti; Modric, Arda Güler, Joselu ve Brahim Diaz'dan dar alanda Rüdiger, Tchouameni, Kroos, Carvajal ve Mendy'ye karşı hücum yapmalarını istedi.

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Ataklardan birinde orta sahayı topla geçen Modric'in pasında topla buluşan Arda Güler, Joselu'ya şık bir gol pası verdi. Joselu tam golü atacakken Ancelotti düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. İtalyan teknik adamın Arda ve Modric'i işret ederek; 'İşte bunlar kadro kurmamı zorlaştırıyor' dediği belirtildi.

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"KADROYU YARIN GÖRECEKSİNİZ"

Dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında ise Ancelotti'nin keyfi yerindeydi. Kadroyla ilgili gelen sorulara esprili yanıtlar veren teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Futbol dünyası için çok çekici bir maç. Benzer demiyorum çünkü iki takımın da kendine has özellikleri var. Bu kalite düzeyi, çok güzel bir maç olmasını sağlayacak. Bazı açılardan biz, bazı açılardan onlar üstün olacak. 180 dakika sonunda her şeyi öğrenmiş olacağız. Oyunculara ilk11 hakkında bir şey söylemedim, size de söylemeyeceğim. Sadece bir bölgede şüphem var onu da yarın göreceksiniz. Garip bir şey olacağını sanmıyorum. Size hiçbir şey söylemeyeceğim. 10 kişi net, birine henüz karar vermedim ama bunu kimse bilmiyor."

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#Real Madrid#Ancelotti#Arda Güler

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