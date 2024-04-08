Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'ten İspanyol basınına Süper Kupa sözleri

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçı, 50. saniyede Icardi'nin attığı golden sonra Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kalmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un İspanyol yardımcısı Ismael Garcia Gomez, ülkesi basınından Cadena Ser'e oynanamayan Süper Kupa maçı hakkında konuştu.

35 yaşındaki antrenörün verdiği röportaj şu şekilde:

Şu anda nasıl hissediyorsunuz?

Sonuç olarak mutluyuz. Kupa kupadır. Bir şeyler kazanmak, mutlu olunacak bir şey. Bu şampiyonluğun elde ediliş şekli, istediğimiz şekilde değildi. Bence maçı olması gibi oynasaydık futbol adına daha ideal olurdu. Koşullar nedeniyle öyle olmadı ama bu şampiyonluğu elimizden geldiğince kutluyoruz. Artık yolumuza devam edip lig şampiyonluğuna odaklanacağız.

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Profesyonel biri için nasıl bir duygu? Gergin ve garip duygular yaşamış olmalısınız...

Kesinlikle. Sonuçta Türk futbolu için çok kötü imaj bırakan bir durum. Yazık... Çünkü insanların Türk futbolula dair sahip olduğu imaj bu sezon yaşanan kavgalar ve olaylar. Türk futbolu büyümeye çalışıyor ama bu tür şeyler bunu zorlaştırıyor.

Maçta olacak şeylerle ilgili bilginiz var mıydı?

Tam güvenilir bilgiler olmasa da bazı şeyleri öğrenmiştik. Rakibin farklı bir şey planladığını biliyorduk.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da ve hatta Süper Lig'de olmaması Galatasaray için ne anlama gelir?

Bu durumdan en çok Türk futbolu etkilenir. Güzel bir futbol mücadelesi yaşıyoruz. İki takım da geçen sezona göre çok gelişti. Bunu konuşmayıp başka şeyler hakkında konuşmak zorunda kalmamız üzücü. Türkiye'de futbolun gelişimini önleyen şeylerden biri de bu maalesef.

Kupayı sahada aldınız mı?

Kupa töreni yapılmadı. Başka bir iç saha maçında kupayı alacağız ama zamanını bilmiyorum.

Tribünlerde Fenerbahçeli taraftarlar var mıydı?

Ben görmedim. Tribüne gelenler bizim taraftarlarımızdı. İnsanlar bilet parası ödediği için antrenman maçı yapmaya karar verdik. Saygı çerçevesinde 11'e 11 bir maç yaptık. Bazı aileler için oraya gelmek büyük masraf olmuştur.

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İlk dakikada attığınız gole ne kadar önem veriyorsunuz?

Ortaya çıkan sonuca bakınca çok az bir önemi var çünkü maç çok daha farklı bitebilirdi.