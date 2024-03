Maç bitse de bu statlardan ayrılmak istemeyeceksiniz!

Haberin Devamı

Futbol gelişmeye devam ettikçe stadyumlar da sadece oyuna ev sahipliği yapmanın ötesine geçmeye başladı. Artık dünyanın en iyi kulüpleri stadyumlarını birer cazibe merkezine dönüştürüyor. Taraftarların stadyumlardan beklentisi artık birer sosisli ve içecekten çok daha fazlası. Kulüpler de bunun farkında olarak maç deneyimini daha lüks bir hale getirirken, bunları yüksek fiyat etiketleriyle daha belirgin hale getiriyor.

FULHAM’IN TERASINDA YÜZMEK iSTER MiSiNiZ?

Fulham, 2019’dan beri Craven Cottage Stadı’nda Riverside tribününün yenilenme sancısı içindeydi ve açılış planı Covid 19 pandemisi nedeniyle 2021’e ertelenmişti. Stat, 2022 yazından bu yana kısmen operasyonel olsa da 2 Michelin yıldızlı restoranı ile tamamen elden geçirilmiş özel bir alan üzerinde çalışıyor. Ancak misafirperverlik boyutu kulübün çatıda bir yüzme havuzu da içeren Thames Nehri manzaralı The Sky Deck (gökyüzü güvertesi) kurmayı planladığını açıklamasıyla farklı bir boyuta ulaştı. The Gourmet ve The Brasserie adlı 2 Michelin yıldızlı restoranın yanı sıra The Sky Deck’in Aralık 2024’te açılması planlanıyor.

BENZERSiZ BiR DENEYiM

Fulham Başkanı Shahid Khan projeden ‘futbolda hiçbir şeye benzemeyecek bir premium deneyim’ olarak bahsederken Riverside tribününe 3 bin 900 koltuk daha eklenerek Craven Cottage Stadı’nın kapasitesi 29 bin 600’e çıkarılacak.

Maliyet: 80 milyon sterlin

Kapasite: 29 bin 600 kişi

MADRiD’DE PARTiLER ARTIK BERNABEU’DA YAPILACAK

Real Madrid, Santiago Bernabeu’nun yenilenmesi için 860 milyon sterlin para harcadı. 85 bin kişilik yeni stadyum, geri çekilebilir bir çatıya ve 360 derecelik ekrana sahip. Buranın en dikkat çeken yanı ise özel bir gece kulübüne sahip olması. 200’e kadar misafir ağırlamak için inşa edilen SkyBar, VIP süitinin bir parçası. Real Madrid, gece kulübünde DJ performanslarıyla taraftarlara farklı bir deneyim yaşatmayı planlıyor. Mayıs ayında ise taraftarları Taylor Swift konseri bekliyor.

İspanyol devinin mabedi Taylor Swift’in konserinin yanı sıra 2024 yılının sonuna kadar partiler ve konserlerle birlikte toplamda 11 farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yeni stadı gezmek isteyen futbolseverler 25 ila 37 Euro arasında değişen rakamları ödeyerek klasik ya da rehberli premium turlara katılabiliyorlar.

Maliyet: 860 milyon sterlin

Kapasite: 85 bin kişi

TOTTENHAM’IN STADI MAÇ DIŞINDA DA PARA BASIYOR

Tottenham’ın 1 milyar sterlinlik yeni stadı en başarılı projelerin başında geliyor. Düzenli olarak maç günleri dışında, konserlere, ağır siklet dövüşlerine ve NFL oyunlarına ev sahipliği yapan stat Tottenham’ı diğer Premier Lig takımlarından daha fazla para kazanan bir kulüp haline getirdi. Bu sebeple sadece yılda 4.8 milyon sterlin yiyecek, içecek ve gerekli ihtiyaçlar için harcanıyor.

TURLAR 30-295 STERLiN

Özellikle Avrupa’nın en uzun barına sahip mikro bira fabrikası Beavertown bu kazancın en büyük sebebi. Bir ara taraftarların içkilerinin yanında yemesi için VIP peynir odası bile düşünüldü ancak bu konu çok fazla alay konusu olunca projeden çıkarıldı. Tottenham Stadı’nda normal bir tur 30 sterlin. Doğum günü partileri kişi başı 35 Euro. Kulüp efsanesiyle yapılan tur 49.5 sterlin. Stadın teknik özelliklerinin anlatıldığı mühendislerle yapılan turun fiyatı ise 115 sterlin. Statta evlilik teklifi yapmayı planların ise 295 sterlini gözden çıkarması gerekiyor.

BARCELONA MiMARi ESTETiĞiN PEŞiNDE

Stadyum konusunda her zaman öncü kulüplerden olan Barcelona, 105 bin kişilik stadyumun yenileme çalışmalarına 1.3 milyar sterlin harcadı. 2026’da tamamlanması planlanan Yeni Camp Nou’da Avrupa’nın en büyüğü olacak bir çatı ve 360 derecelik ekranlar olacak. Ancak Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’in aksine daha çok çimleri sulamak için bir yağmur suyu toplama sistemi ve çatının projektörlerine güç sağlaması için paneller ile tasarımın sürdürülebilirlik yönüne odaklandı.

Maliyet: 1.3 milyar sterlin

Kapasite: 105 bin kişi