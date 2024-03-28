Şota Arveladze'den A Milli Takım için çarpıcı değerlendirme: Bu mağlubiyetler çok iyi oldu | Çok zorlu bir grup değil

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A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 F Grubu'ndaki son takım Gürcistan oldu. Play-off C Yolu final maçında Yunanistan'ı penaltılarda 4-2 mağlup eden ve EURO 2024’e katılmaya hak kazanan Gürcistan, tarihinde ilk defa bu turnuvada oynama başarısı elde etti. Ülkemizde birçok takımda teknik direktör olarak görev yapan ve Gürcistan Milli Takımı’nın tarihindeki en golcü ismi olan Şota Arveladze, Gürcistan’ın başarısı başta olmak üzere A Milli Futbol Takımımızın gruptaki şansı ve son dönemdeki performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

GÜRCÜ TEKNİK ADAM ŞOTA ARVELADZE’NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“GÜRCİSTAN İÇİN BAYRAM GİBİ OLAN ÇOK GÜZEL BİR BAŞARI”

Gürcistan Milli Takımı’nın EURO 2024’e katılma başarısından dolayı çok mutluyuz. Gürcistan futbolu ve oradaki taraftarlar için çok önemli bir olay. Bizim için gerçekten bayram gibi çok güzel bir başarı. Teknik direktör Willy Sagnol’un kazanılan başarıda payı çok büyük. Sagnol, takıma geldiği günden beri çalışıyordu. İşini yaparak böyle bir başarıya imza attı. Bundan sonra da başarılar kazanmak istiyoruz. Gürcistan Milli Takımı’nda Kvaratskhelia, Chakvetadze, Davitashvili, Zivzivadze ve kaleci Giorgi Mamardashvili gibi en etkili gördüğüm oyuncular var. Bu oyuncular Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi büyük liglerde futbol oynuyorlar.

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“BİZİM İÇİN OLAĞANÜSTÜ VE ÇOK ZOR BİR GRUP DEĞİL”

Şu an EURO 2024 gibi büyük turnuvada oynamak değişik bir olay. Öyle çok ölüm grubu da değil. Grupta herkese karşı çıkıp oynayabilecek bir takımımız var. Aman aman inanılmaz, olağanüstü ve çok zor bir grup değil yani. Turnuva geçmişimiz yok ama Şampiyonlar Ligi ve büyük liglerde oynayan oyuncularımız var. Çıkıp mücadele edecek, iyi bir sistemle maç oynayan ve güzel bir formu olan takımımız var. EURO 2024’te ilk defa oynayacağız, o yüzden bizim için kolay değil. Bu tarz turnuvalarda oynama tecrübesine sahip olmak her zaman önemlidir. Türkiye’nin zaman zaman çok iyi ve çok kötü performans gösterdiği zamanlar oldu. O yüzden belli bir performans tutturamıyor. Türkiye, geçmişte önemli başarılar elde etti. Türkiye’nin gruptan çıkma anlamında daha büyük bir şansı var. Gruptan çıktığında gününde olurlarsa daha da ilerleyebilirler.

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“VİNCENZO MONTELLA TAKIMA GELDİ VE NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Türkiye’nin EURO 2024’e 1.olarak gideceğini kimse beklemiyordu. Çok zor bir grubu vardı ve deplasmanda Hırvatistan’ı yenmeleri bile beklenmedik bir durumdu. Montella takıma geldi ve neler yapabileceğini gösterdi. Sadece işini yaptı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na ilk defa lider olarak gitti. Bu aşamada futbolcularda rahatlık oldu. Bu rahatlığın olması aslında iyi bir durum. Türkiye, stres altında olmadan rahat bir futbol oynayacak. EURO 2024 öncesi bir hazırlık dönemi var. Herkesin hazırlık maçlarında Türkiye’den bir beklentisi vardı. Macaristan’a 1-0 yenildiler ama sonuçta maçta 4-5 pozisyonu vardı. Ayrıca oyun üstünlüğü Türkiye’deydi, istatistikler ortada. Futbol öyle bir oyun ki, her şeyi yaparsın ama gol atamazsın. Rakip, 1 kere geldiğinde gol atabilir. Avusturya maçında tabii beklenmedik bir skor oldu. Kadroda ilk defa şans bulan oyuncular vardı.

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“MAĞLUBİYETLER MONTELLA’YA TECRÜBE KAZANDIRDI. ELEŞTİRİLER ONU GELİŞTİRECEK”

Bu mağlubiyetler belki de Türkiye açısından çok iyi oldu. Takımda bazen, ‘Biz iyi takımız. İyi futbolcular olarak iyi liglerde oynuyoruz. Acayip kulüplerde oynuyoruz’ diye düşünen oyuncular olabiliyor. Bu maçlar onlara mesaj niteliğinde olabilir. Kadroya çağrılan oyuncularda ister istemez biraz ego olabiliyor. Montella, bugüne kadar her şey iyi giderken taraftarların gözünde çok iyiydi. Şimdi 2 hazırlık maçında mağlup oldu ve bu konuda bir tecrübe kazandı. Türkiye’de medyada böyle eleştiriler oluyor. Bu eleştiriler Montella’yı geliştirecek. Buna göre kendisini ve takımını hazırlayacak.

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“HAKAN ÇALHANOĞLU, EURO 2024’TE ETKİLİ OLUR. ORTA SAHADA İNANILMAZ BİR FARK YARATIYOR”

Hakan Çalhanoğlu’nun turnuvada etkili olacağını düşünüyorum. Hakan, çok gelişme gösterdi ve orta sahada inanılmaz bir fark yaratıyor. Aynı zamanda mücadeleden hiç vazgeçmeyen bir oyuncu. Arda Güler’i de çok beğeniyorum. Ne kadar yetenekli olduğu zaten belliydi. Olağanüstü bir yeteneği var. Her oynadığında etkili olabilen bir futbolcu. Arda’nın oynayarak daha da gelişmesi lazım. Şu an antrenmanlarla gelişmeye çalışıyor. Ne zaman oynayacağını bilmediği için onun için de kolay bir süreç değil. Real Madrid’de tecrübeli oyuncularla oynaması onu fizik olarak da çok geliştirdi. O kadar yeteneğiyle Arda da turnuvada etkili olabilir.