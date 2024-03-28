Kim Min-Jae ve Eljif Elmas'tan sonra Süper Lig'den üçüncü büyük transfer! Semih Kılıçsoy'a kancayı taktılar...

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Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan Semih Kılıçsoy'un adı son dönemde gündemde sıkça yer almıştı. Siyah - beyazlıların genç yıldızı bu kez de transfer iddiasıyla öne çıktı.

A Milli Takımımızın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapılacak olan özel maçların aday kadrosuna davet edilen ancak sonrasında Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle tartışmalara neden olan Kılıçsoy'a Çizme'den talipler çıktı.

Ümit Milli Takımımızın oynadığı Gürcistan ve İtalya maçlarında fileleri sarsan Semih Kılıçsoy, İtalyan devlerini de peşine taktı.

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SCOUTLARI ETKİLEDİ

Fanatik'in haberine göre Semih Kılıçsoy; Serie A devleri Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Roma'ya bağlı olan scoutları etkiledi.

NAPOLI ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce Arsenal ve birçok Avrupa kulübünün de izlediği belirtilen siyah - beyazlı yıldız için öne çıkan ekibin Napoli olduğu kaydedildi.

Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen'in sezon sonunda ayrılarak PSG'ye imza atması beklenirken, Çizme ekibinin arayışlarına şimdiden başladığı öne sürüldü.

OSIMHEN'İN YERİNE...

Osimhen'in olası ayrılığı durumunda Napoli'nin Semih Kılıçsoy'u ilk alternatif olarak belirlediği ve forma rekabetinde boy göstermesini istediği ifade edildi.

Semih Kılıçsoy, imza atması halinde Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'den sonra son dönemde Napoli'ye giden isimler kervanına adını yazdıracak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 10 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

SOSYAL MEDYADA SEMİH KILIÇSOY ELEŞTİRİSİ

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla takımın ilk hücum opsiyonu haline gelen Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'a seçilip Ümit Milli Takım'a gönderilmesi tartışma yaratmıştı.

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Millilerin oynadığı iki hazırlık maçının ardından Semih Kılıçsoy polemiği devam etti. Özellikle sosyal medyada oyuncuya destek veren çok sayıda paylaşım göze çarptı.

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarında hücum hattındaki verimsizliği göze çarparken milliler, iki maçta fileleri bir kez havalandırabildi. Semih Kılıçsoy ise Gürcistan U21 ve İtalya U21 maçlarında birer gol atarak yıldızlaştı.

Oyuncunun performansı sonrası Montella'yı eleştiren yorumlar yapıldı.

30 GOLE DİREKT KATKI

U14'ten U21'e kadar tüm milli takımlarda toplam 29 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy, 23 gol atıp 7 de asist yaptı ve toplamda 30 gole katkıda bulundu.

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MONTELLA SEMİH İÇİN NE DEDİ?

Semih Kılıçsoy'un U21 takımına gönderilme durumuna değinen Montella, Avusturya maçı öncesi şu ifadeleri kullanmıştı:

'SEMİH'İ ÇOK SEVİYORUM, BEĞENİYORUM'

''Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu yüzden çağırdım. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Biz yöneticiler ve hocalar olarak, her futbolcunun yolculuğuna refakat etmemiz lazım gelişimleri için... Benim amacım, 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e; buradayız ve senin çok değerli olduğunu biliyoruz.''

"ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ÇOK OYNAMADI"

''Yanılmıyorsam, Ümit Milli Takım'da da çok oynamadı. Ümit Milli'de çok önemli iki maç vardı. Uluslararası deneyimi olmadığı için o maçlara göndermek istedim ki gelişimini destekleyelim. Orada 90'ar dakikalar oynaması, gelişimi için çok önemliydi. Bizimle gelseydi belki 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Biz Semih'e gerçekten çok değer veriyoruz. 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim belki. Futbol her zaman seviye oyunudur.''

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