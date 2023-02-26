Lukas Podolski’den konteyner kampanyasına 2 milyon TL! "Kardeşiniz hep yanınızda"

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G.Saray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı kırmızılıların başlattığı konteyner kampanyasına 2 milyon TL’lik bağış yaparken herkesi kampanyaya desteğe çağırdı. İnstagram’da 5.4 milyon, Twitter’da 3.3 milyon takipçisi bulunan Alman futbolcu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki trajik haberi aldığımda tam anlamıyla bir şok yaşadım.

ZOR GÜNLERDE KALBİM SİZİNLE

BU ülkede kendimi hep evimde hissettim, dolayısıyla bu felaketten sanki kendimden bir parçayı yitirmiş gibi etkilendim. Yürek burkan bu felaketin ardından ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda kalbim sizlerle birlikte. Çok yakın bir tarihte, depremin vurduğu coğrafyayı ziyaret etme şansı bulmuştum. Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi eşsiz güzellikleri beni büyülemişti. Depremden etkilenen, orada evlerini ve sevdiklerini kaybeden insanlar için çok üzgünüm.

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İLK HEDEF 500 KONTEYNER

Uzun bir süreç olacak biliyorum; ama şu an evi olmayan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan insanlar için 2 milyon TL bağışlayarak ilk etapta hep birlikte konteyner evlerini hazır hâle getirmeye yardım etmek istiyorum. Umarım ilk hedefimiz olan 500 konteyner eve en kısa sürede ulaşabiliriz. Türk insanı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağım. Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi’nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda bulunacağını bilmenizi istiyorum. El ele birlikte ayağa kalkacağız.”

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TEŞEKKÜRLER POLDi

Depremin yaşandığı ilk günlerde ‘Mangal Döner’ isimli işletmelerinin bir günlük hasılatını Türkiye’ye bağışlayacağını açıklayan Alman futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni alırken Galatasaray da eski futbolcusuna şu mesajla teşekkür etti: “Konteyner kampanyamıza verdiğin destekle, yaralarımızı sarmaya katkı sağladığın için teşekkürler Poldi.”