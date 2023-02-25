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Göztepe ve Başakşehir depremzedeler için karşılaştı

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#Göztepe#Başakşehir#Futbol
Göztepe ve Başakşehir depremzedeler için karşılaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 18:42

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada İzmir’de oynanan Göztepe-Başakşehir hazırlık maçı dostluk içinde geçerken, maçtan elde edilen gelirin tamamı depremzedeler için kullanılmak üzere kamu kurumlarına bağışlanacak.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından spor müsabakalarına verilen arada Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe ve Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir, İzmir’de hazırlık maçı oynadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında dostluk hakim olurken, futbolcular ve hakemler sahaya “Yaralarımızı birlikte saracağız” yazılı siyah pankartla çıktı. Yedek kulübündeki futbolcular da üzerinde “Türkiye tek yürek” yazılı siyah tişörtler giydi.

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle 4 maç boyunca takımlarından ayrı kalan sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi tribünde “Geçmiş olsun” yazılı pankart açıldı. Taraftarlar Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu birlikte tribüne davet etti. Daveti geri çevirmeyen iki teknik adam el ele tribünlere gitti. Göztepeli taraftarlar Belözoğlu’na çiçek vererek sevgi gösterilerinde bulundu.

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Göztepeli taraftarlar maç boyunca, depremden etkilenen şehirler için tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz’u da yaptıkları tezahüratlarla andı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Kombine biletlerin geçersiz olduğu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelirin, depremzedeler için kullanılmak üzere kamu kurumlarına bağışlanacağı ifade edildi.

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#Göztepe#Başakşehir#Futbol

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