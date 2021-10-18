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Luiz Gustavo'nun Ali Şansalan şaşkınlığı: 'Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum...'

#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Trabzonspor Fenerbahçe
Luiz Gustavonun Ali Şansalan şaşkınlığı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum...

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın eşit bir maç yönetmediğine vurgu yaparak, "Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım. Bu kariyerim için bir ilk oldu." dedi.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Hakem kararları için dikkat çeken yorum Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...

İlgili Haber:Hakem kararları için dikkat çeken yorum! 'Ali Şansalan neden sola gidiyorsun...'

Tecrübeli futbolcu Ali Şansalan'ın adil bir maç yönetmediğinin altını çizerken, "Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi..  Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım. Bu kariyerim için bir ilk oldu. Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü." ifadelerini kullandı.

ARŞİV - Luiz Gustavo'nun Marsilya formasıyla attığı o gol

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#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Trabzonspor Fenerbahçe

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