Liverpool'da Ozan Kabak RB Leipzig maçında tarihe geçti! Uyuyanlar çok şey kaçırdı...

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool ile Alman ekibi RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Almanya'nın aldığı mutasyonlu virüs tedbirleri kapsamında Puskas Arena'da oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0 gibi net bir skorla Liverpool oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane kaydetti. Alman temsilcisi ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Alınan bu sonuçla birlikte Liverpool, 10 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde tur için avantaj yakalamış oldu.

OZAN KABAK TARİHE GEÇTİ

Liverpool forması giyen temsilcimiz Ozan Kabak, RB Leipzig mücadelesine ilk 11'de başladı ve yeni takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında 90 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcumuz ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımının formasını giyen ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

İLK YARIDA HATASIZ OYNADI

Liverpool'da Ozan Kabak, RB Leipzig karşısında özellikle ilk yarıda oynadığı futbolla otoritelerden tam not aldı. İlk devrede girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanan Ozan Kabak, ayrıca 3 top çalma ile sahanın en iyisi oldu.

Öte yandan Ozan Kabak, uluslararası futbol veri platformu whoscored.com tarafından RB Leipzig - Liverpool maçının en verimli oyuncuları arasında gösterildi.

Takım arkadaşı Sadio Mane attığı golün de etkisiyle 8.1 verimlilik puanıyla sahanın en iyisi olurken, bir başka Liverpoollu futbolcu Thiago Alcántara ise 7.6 puanla ikinci sırada yer aldı.

7.5 puanı bulunan Muhammed Salah, John Stones ve Ozan Kabak ise üçüncü basamağın sahibi oldular.

OZAN KABAK'IN RB LEIPZIG KARŞISINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Süre: 90 dakika

Topla buluşma: 67

Pas %: 84.3

Hava topu kazanma: %90

Kazandığı ikili mücadele: 7/9

Pas arası: 3

Sahipsiz top kazanma: 3

Uzaklaştırma: 2

Top çalma: 4

Çalım yeme: 0

Çalım: 1





MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.

Ozan Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı.

Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Ozan Kabak'ın yer aldığı paylaşım, kısa sürede 3 bin 327 retweet ve 31 bin 100 beğeni aldı.

Liverpool, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup etmişti. İlk 11'de maça başlayan Kabak, 90 dakika görev yapmıştı.

OZAN KABAK MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

RB Leipzig zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Gol yemedik ve bu formayla ilk galibiyetimi aldım. Benim için çok özel bir gece oldu. Gencim, burada yeniyim. Adapte olmam biraz zaman alacak ama gün geçtikçe daha iyiye gideceğim." dedi.

JURGEN KLOPP MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

RB Leipzig karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında maça dair konuşan teknik direktör Jürgen Klopp, "Ozan'ın performansınızdan çok memnunum. Sahada duruşu oldukça iyiydi. Henderson da bu pozisyonda oynayabileceğini gösterdi. Genel olarak takımdan ve savunmadan memnun olduğumu söyleyebilirim." dedi.

GECEYE DAMGA VURAN O AN

Ozan Kabak'ın RB Leipzig karşısındaki performansı taraflı tarafsız herkesten tam not alırken, maç esnasında yakalanan bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Genç savunmacının 5 RB Leipzig oyuncusu arasından yükseldiği hava topu ikonik bir fotoğrafa dönüştü. Söz konusu kareyi kulübün resmi Twitter hesabından paylaşan Liverpool, "Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool için olağanüstü bir başlangıç" notunu düşerek Ozan Kabak'ın ilk maçındaki etkileyici performansına atıfta bulundu.

Öte yandan aynı fotoğraf, İngiliz futbolseverler tarafından 'Türk Duvarı' yorumlarıyla paylaşıldı.