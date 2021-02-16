RB Leipzig Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya temsilcilerine konuk olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Liverpool, son mağlubiyetini 2001/02 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leverkusen'den almıştı. Kulüp tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi eleme turlarına kalan RB Leipzig, bunu ilk kez başardığı 2019/20'de turnuvaya yarı finalde veda etmişti. Liverpool ise son dört Kupa 1 sezonunda üçüncü kez finale kalmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kaybetmeyen ve bu karşılaşmalarda en az ikişer gol atan RB Leipzig, turnuva tarihindeki en uzun serisini sürdürmek istiyor.

Evinde oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisinde kalesini gole kapatan RB Leipzig, gol yemediği karşılaşmalardan birini geçen sezon son 16 turunda Tottenham'a karşı oynamıştı. Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir maçı 0-0 bitmeyen takımlar arasında en fazla karşılaşmaya çıkan ekip RB Leipzig. RB Leipzig ve Liverpool'un penaltılar hariç Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 19 golün tamamı akan oyunda geldi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Liverpool. Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en fazla gol yiyen ekip RB Leipzig. Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde yaptığı savunma aksiyonu başına rakiplerine en az pas imkanı tanıyan takım RB Leipzig. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig forması giyen Angeliño'dan daha fazla golde pay sahibi olan tek İspanyol oyuncu, Juventus forveti Álvaro Morata. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçta sadece bir gol atabilen Liverpool forveti Roberto Firmino, tek golünü geçen sezon son 16 turunda Atlético Madrid filelerine göndermişti.

RB LEİPZİG LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.