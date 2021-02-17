Şampiyonlar Ligi'nde Kylian Mbappe'nin gecesi! Henüz doğmamıştı bile...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı mücadelede Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.

Paris ekibine Camp Nou'da galibiyeti getiren golleri 32, 65 ve 85'de Kylian Mbappe, 70'de Kean kaydetti. Katalan ekibinin tek golü ise Lionel Messi'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Barcelona, Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde ilk kez üst üste iki iç saha maçı kaybetti.

KYLIAN MBAPPE İSTATİSTİKLERLE ALAY EDİYOR

PSG formasıyla 110 gole ulaşan Kylian Mbappe, Edinson Cavani (200) ve Zlatan Ibrahimovic’in (156) ardından Fransiz kulübü adına resmi maçlarda en fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Fransız yıldız ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Camp Nou'da Barcelona'ya karşı hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Andriy Shevchenko, 1997 yılında Dynamo Kiev formasıyla bunu başarmıştı.

HENÜZ DOĞMAMIŞTI...

Öte yandan Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ağlarına bir maçta üç gol birden gönderen üçüncü futbolcu oldu. 24 yıl önce Andriy Shevchenko ve Faustino Asprilla, Barcelona'ya karşı hat-trick yapma başarısı göstermişlerdi.

22 yaşındaki yetenekli oyuncu, Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son bir oyuncudan bir maçta üç gol yediğinde henüz dünyaya gelmemişti.

HER 77.7 DAKİKADA BİR GOLE ETKİ EDİYOR

Kulüp ve milli takım kariyerinde direkt etki ettiği 230. gole ulaşan Kylian Mbappe, 252 resmi maçta 154 gol ve 76 asiste ulaştı. Fransız yıldız, sahada olduğu her 77.7 dakikada bir gole doğrudan etki etmeyi başarıyor.

MESSI'Yİ HEP ÜZÜYOR

Daha önce Lionel Messi ile iki kez karşı karşıya gelen Kylian Mbappe, bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrıldı. Arjantin'e 2, Barcelona'ya ise 3 gol atan Fransız yetenek, bu eşleşmelerde toplamda 5 gol kaydetti.

MESSI'NİN REKORU YETMEDİ

Üst üste 17’nci Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atan Lionel Messi (2005-2021), Raul Gonzalez’in (1995-2011) rekorunu egale etti.