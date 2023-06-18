Transfer Merkezi | Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor: Dzeko, Paredes, Icardi, Dembele, Arda Turan...

GALATASARAY'A ÇİFTE MÜJDE!

Galatasaray, iki yıldız futbolcuyla imza aşamasına geldi. Bu isimlerden ilki Dembele. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki Fransız golcü Dembele'yi alıp, Icardi'yi daha stressiz bir şekilde beklemeye koyulacak. Bu transfer için bonservis ücreti ödenmeyecek.

Anlaşma noktasına gelinen iki isimden diğeri ise Leandro Paredes. Juventus'taki kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in Galatasaray'a "Evet" demesi, süreci hızlandırdı. Arjantinli futbolcunun bonservisi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Önümüzdeki hafta görüşmelerin resmiyete kavuşması bekleniyor. (Fanatik)