Transfer Merkezi | Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor: Dzeko, Paredes, Icardi, Dembele, Arda Turan...

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Yaz arasına girilmesiyle transfer heyecanı başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray'da Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor. Zaniolo'ya dev teklifler gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe de kadrolarını güçlendirmeye çalışırken Trabzonspor da şampiyonluk hedefi için harekete geçti.
Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili tüm transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.
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Alman basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş’ın listesinde yer alan oyunculardan biri De Thomas Müller. 33 yaşındaki Alman yıldızın Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldı ve Almanya’dan ayrılmayı planlıyor. Yeni bir yapılanmaya giden Bayern de Müller’i yaşı nedeniyle gelecek sezon ilk 11’de düşünmüyor. Yerel basında yazılan haberlere göre Beşiktaş’ın net kararını vermesi halinde Müller’in hem Bayern’den hem de milli takımdan yakın arkadaşı Mario Gomez’in de bu transferde etkin rol oynayabileceği kaydedildi.
Tottenham ve Bournemouth, İtalya Milli Takımı kampında bulunan Nicolo Zaniolo için yaptıkları teklifleri 30 milyon euroya kadar çıkardı. Juventus’un ise teklifini son olarak 20 milyon euroya yükselttiği ancak Çizme ekibinin planlarında takas formülünün olduğu da aktarılıyor. Sarı-kırmızılı takım, Zaniolo'nun satışıyla Süper Lig'de satış rekoru kırmayı planlıyor. (Milliyet)
Fenerbahçe, Edin Dzeko için geri sayımda. Bosna Hersek Milli Takım kampında bulunan 37 yaşındaki golcü, İtalya'dan ayrılmak için tüm hazırlıklarını yaptı. Yıldız golcünün menajeri Alessandro Lucci'nin bugün İstanbul'a gelerek Ali Koç ile sözleşmenin son detaylarını görüşecek.
Dzeko, milli takımdan arkadaşı Visca'dan Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili bilgiler aldı. İtalya'da vergiler dahil 9.5 milyon euro kazanan(vergiler düşünce 5 milyon euro) Dzeko'ya Fenerbahçe'nin teklifinin iki yıl için 9 milyon euro olduğu belirtildi. (Fanatik)
Suudi Arabistan basını, Al Shabab'ın Icardi transferi konusunda kararlı olduğunu yazdı.
Trabzonspor, stopere iki takviye yapmayı planlıyor. Bartra'nın yüksek maaşı ve Bjelica'nın Denswil'den memnun olmamasının üzerine çalışmalara başlayan Bordo-mavili yönetim, Lubomir Satka ve Norbert Gyomber'i gündemine aldı.
Uruguay basını ise Espanyol’un 32 yaşındaki stoperi Leandro Cabrera ile Trabzonspor’un yakından ilgilendiğini yazdı. Öte yandan Bordo-Mavililer, Torino ile sözleşmesi son bulan 30 yaşındaki Koffi Djidji için de nabız yokluyor. (Fanatik)
Galatasaray, iki yıldız futbolcuyla imza aşamasına geldi. Bu isimlerden ilki Dembele. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki Fransız golcü Dembele'yi alıp, Icardi'yi daha stressiz bir şekilde beklemeye koyulacak. Bu transfer için bonservis ücreti ödenmeyecek.
Anlaşma noktasına gelinen iki isimden diğeri ise Leandro Paredes. Juventus'taki kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in Galatasaray'a "Evet" demesi, süreci hızlandırdı. Arjantinli futbolcunun bonservisi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Önümüzdeki hafta görüşmelerin resmiyete kavuşması bekleniyor. (Fanatik)
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Atletico Madrid'den eski takım arkadaşını Eyüpspor'a getiriyor. 1. Lig ekibinin, Diego Costa'yı renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi. Teknik direktör Arda Turan'ın transferde bizzat görev alacağı ve eski takım arkadaşını takıma kazandırmak için çabalayacağı belirtildi. (Ajansspor)