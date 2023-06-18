Galatasaray'ın gözdesi Mauro Icardi'den vazgeçmiyorlar! Transfer listesinin başında...

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Galatasaray'ın geçen sezon kiraladığı ve şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Icardi konusunda belirsizlik sürüyor.

Suudi Arabistan cephesinden yapılan teklifler sarı-kırmızılıları zorlama devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, "Icardi hepimizin aşkı oldu. Transferdeki en önemli hedefimiz Icardi. Muazzam uyum sağladı. Atamızın zeki, çevik ve ahlaklı tanımına dört dörtlük uyan bir oyuncu. Harika bir kişilik. Elimizden geleni yapacağız. Kendimizi 10'la çarpacağız bu işi yapmak için ama şu an Suudi Arabistan diye bir gerçek var. O gerçek olmasaydı 'Icardi konusunda umutlu olabiliriz' derdim. Suudi Arabistan ihtimalinin gerçek olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çok yüksek para verdiklerinde çocuklar anneleriyle kalır, Icardi gider oynar. Bunların zaten parası var ama hayatın geri kalanını unutturacak paralar bunlar. Bugüne kadar kazandıkları parayı iki yılda veriyorlar. Icardi mevcut kazancının 2-3 katına gitmez ama onun yukarısını bilemiyorum. Lehimize olan çok konu var, aleyhimize olan konu Suudi Arabistan. Hızlı şekilde çözülecek bir süreç değil. PSG tarafı da var işin içinde. Maddi değil duygusal faktörler önemli olacak bu transferde. Bizim takımımızın toplam maaşı 32 milyon euroydu bu sezon. Maddi olarak nereye çıkabiliriz... Her şeyi yapacağız. Farklı sponsorluklar koyacağız hepimiz. Icardi de duygusal bir kişilik. Kararını verecektir. Buradaki sevgi ve mutluluk onu çok etkiledi. Hayatının en önemli bağı burada kuruldu. Bunlar hep etken olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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ICARDI'NİN YERİNDE OLSANIZ NE YAPARDINIZ?

Son olarak ise teknik direktör Okan Buruk, "Bu biraz da neye ihtiyacınız var onunla alakalı. İstanbul’da alıştığınız bir hayat aileniz çocuğunuz. Okulu, evi her şeyin bambaşka bir şekilde değişmesi zordur düzen bozulacaktır. 2’ncisi taraftarın sahiplenmesi önemli faktör. Mutlu olduğu bir ortamı devam ettirmek bir seçim. Bir yanda para bir yanda kariyer burada ikisini de yaşayabilir. Şu anda net olumlu olumsuz bir şey yok bir süreç var bu süreç uzun sürecek. Biz ve kulüp ilgisini gösteriyor her şey için hazır olduğunu gösteriyor son karar Icardi’nin olacak" şeklinde konuştu.

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SUUDİ ARABİSTAN BASINI: ICARDI LİSTENİN BAŞINDA

Bu açıklamaların ardından Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan basınından bir haber daha çıktı.

Habere göre; Al Shabab, Icardi'yi kadrosuna katma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Al Shabab'ın kadrosunu uluslararası oyuncular ve antrenörlerle güçlendirmek istediği ve listesinin başında da Icardi'nin olduğu öne sürüldü.

HOCASIYLA BİRLİKTE

Öte yandan Suudi Arabistan temsilcisinin teknik adam listesinde ise PSG'den ayrılması beklenen Christophe Galtier'in olduğu vurgulandı.