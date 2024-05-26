Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik maç! İşte ilk 11'ler...

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Süper Lig’in son haftasında oynanan Konyaspor- Galatasaray maçı şampiyonluk yarışında kaderi belirleyecek. Futbolseverlerin gözü bir yandan İstanbul’da oynanacak Fenerbahçe – İstanbulspor maçında olacakken Galatasaray’ın 3 puan önde olması sarı-kırmızılılara büyük avantaj sağlayacak. Konyaspor’a kümeye düşmemek için 1 puan yeterken Galatasaray’a şampiyon olmak için de 1 puan yetiyor. Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. Peki, Konyaspor - Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?

İLK 11'LER KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi HAKIM ZIYECH CEZALI Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynayamayacak. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI Güne 3 puan farkla lider giren Galatasaray yarışta önemli bir avantaja sahip... Sarı kırmızılı ekip her ne kadar geçen hafta sahasında ezeli rakibi ve takipçisi Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa da üç puan önde. Bu nedenle Tümosan Konyaspor deplasmanında alınacak 1 puan dahi Aslan’a 24. şampiyonluğu için yeterli olacak. Ayrıca Fenerbahçe’nin sahasında İstanbulspor’a puan kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar olacak. KONYASPOR'A 1 PUAN YETECEK Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Konyaspor’un en yakın rakibi MKE Ankaragücü deplasmanda Trabzonspor ile, Hatayspor ise kendi evinde Rizespor ile karşılaşacak. Söz konusu maçların durumu Konya ekibini yakından ilgilendirecek. Galatasaray karşısında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek olan Konyaspor, yenildiği takdirde ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray’a ise şampiyon olmak için 1 puan yetecek. KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak Konyaspor – Galatasaray maçı büyük bir heyecanlı takip ediliyor. 26 Mayıs Pazar günü oynanacak Konyaspor Galatasaray maçı saat 19.00’da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak. Canlı Anlatım Özeti İLK 11'LER HAKIM ZIYECH CEZALI GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI KONYASPOR'A 1 PUAN YETECEK KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? (CANLI YAYIN BİLGİLERİ)

Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak Konyaspor – Galatasaray maçı büyük bir heyecanlı takip ediliyor. 26 Mayıs Pazar günü oynanacak Konyaspor Galatasaray maçı saat 19.00’da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Saat 19.00'da başlayacak Konyaspor Galatasaray maçı sonrası maç skorunu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

46. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 37 müsabakada kalesinde 25 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

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DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 45 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan dış sahada 38 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Cimbom son olarak Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve rakibini 3-2 yendi.

HAKİM ZİYECH CEZALI

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynayamayacak. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

PAROLA 1 PUAN

Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Konyaspor’un en yakın rakibi MKE Ankaragücü deplasmanda Trabzonspor ile, Hatayspor ise kendi evinde Rizespor ile karşılaşacak. Söz konusu maçların durumu Konya ekibini yakından ilgilendirecek. Galatasaray karşısında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek olan Konyaspor, yenildiği takdirde ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray’a ise şampiyon olmak için 1 puan yetecek.