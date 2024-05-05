×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu! İşte canlı yayın izleme ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Sivasspor#Galatasaray Sivasspor Saat Kaçta#Galatasaray Sivasspor Hangi Kanalda
Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta Galatasaray-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak İlk 11ler belli oldu İşte canlı yayın izleme ekranı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 17:57

Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de 35. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Galatasaray Sivasspor arasından oynanacak. Sezonun bitmesine 4 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bugün evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 36. kez karşılaşacak. Hakem Arda Kardeşler’in yöneteceği maç öncesi Galatasaray’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, ilk 11'ler ve maçın canlı yayın bilgisi.

Haberin Devamı

Galatasaray Sivasspor maçı sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de bu hafta sonu 35. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. RAMS Park’ta başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde son 15 maçı kazanan Galatasaray, sahaya tam kadro çıkacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

İLK 11'LER
İLK 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Drmirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj

VAR'DA İTALYAN SOZZA
VARDA İTALYAN SOZZA

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Sozza bu sezon 23 resmi maçta düdük çaldı. İtalya Serie A'da 9 kez görev yaptı, 8 kez beyaz noktayı gösterdi.

36. RANDEVU
36. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİLK 11'LER
timelineVAR'DA İTALYAN SOZZA
timeline36. RANDEVU

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Drmirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj

Gözden KaçmasınKadın Futbol Süper Liginde şampiyon GalatasarayKadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!Haberi görüntüle

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Galatasaray Sivasspor maçı bugün (5 Mayıs) saat 19:00’da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

İLK YARIDAKİ MAÇ 1-1 BİTTİ

Süper Lig’de oynadığı 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı 4 rakipten biri Sivasspor. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Ligde 22 maçtır yenilmeyen Cimbom, tek mağlubiyetini 12. haftada Atakaş Hatay deplasmanında 2-1’lik skorla yaşamıştı.

VAR'DA İTALYAN SOZZA

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Sozza bu sezon 23 resmi maçta düdük çaldı. İtalya Serie A'da 9 kez görev yaptı, 8 kez beyaz noktayı gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Sivasspor#Galatasaray Sivasspor Saat Kaçta#Galatasaray Sivasspor Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!