Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu! İşte canlı yayın izleme ekranı!

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Galatasaray Sivasspor maçı sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de bu hafta sonu 35. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. RAMS Park’ta başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde son 15 maçı kazanan Galatasaray, sahaya tam kadro çıkacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

İLK 11'LER Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Drmirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj VAR'DA İTALYAN SOZZA Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu. Sozza bu sezon 23 resmi maçta düdük çaldı. İtalya Serie A'da 9 kez görev yaptı, 8 kez beyaz noktayı gösterdi. 36. RANDEVU Galatasaray ile Sivasspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Canlı Anlatım Özeti İLK 11'LER VAR'DA İTALYAN SOZZA 36. RANDEVU

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Drmirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Galatasaray Sivasspor maçı bugün (5 Mayıs) saat 19:00’da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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İLK YARIDAKİ MAÇ 1-1 BİTTİ

Süper Lig’de oynadığı 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı 4 rakipten biri Sivasspor. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Ligde 22 maçtır yenilmeyen Cimbom, tek mağlubiyetini 12. haftada Atakaş Hatay deplasmanında 2-1’lik skorla yaşamıştı.

VAR'DA İTALYAN SOZZA

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Sozza bu sezon 23 resmi maçta düdük çaldı. İtalya Serie A'da 9 kez görev yaptı, 8 kez beyaz noktayı gösterdi.