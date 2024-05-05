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Galatasaray 6-1 Sivasspor (Maç özeti)

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#Süper Lig#Galatasaray Sivasspor#Galatasaray Sivasspor Saat Kaçta
Galatasaray 6-1 Sivasspor (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 18:45

Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında Galatasaray evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Galibiyet serisini 16 maça çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe'nin 35 yıllık puan rekorunu da kırdı.

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Trendyol Süper Lig 35. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Sarı-kırmızılı takım 6-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 11 ve 60'da Hakim Ziyech, 59 ve 85'te Mauro Icardi, 38 ve 73'te Mertens atarken Sivasspor'un sayısını 54. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

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REKOR SERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu galibiyetle ligde art arda 16. galibiyetini aldı ve kendisine ait rekoru devam ettirdi.

FENERBAHÇE'NİN PUAN REKORUNU KIRDI

Puanını 96'ya yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1989/90 yılındaki 93 puanlık rekorunu da kırdı. Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

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GALATASARAY 6-1 SİVASSPOR

GOL: 11' Ziyech, 38' Mertens, 54' Caner Osmanpaşa, 59' Icardi, 60' Ziyech, 73' Mertens, 85' Icardi

İlk yarı sonucu: 2-0

MAÇ SONA ERDİ

35. haftanın kritik maçında Galatasaray evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

ICARDI ATTI 6-1 OLDU

Galatasaray, 85. dakikadaki serbest vuruş organizasyonunda Icardi ile golü buldu ve skoru 6-1'e getirdi.

ICARDI'NİN GOLÜNDE FAUL KARARI

Galatasaray, 81. dakikada Icardi ile golü buldu ancak hakemin faul kararı var.

BİR KEZ DAHA MERTENS!

Ev sahibi ekip skoru 5-1'e getirdi. Şık paslaşmalar sonucu Icardi'nin kafayla aşırttığıtopu ceza alanı girişinde düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Mertens, bugün ikinci golünü attı.

MANAJ'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Sivasspor, Rej Manaj ile golü buldu ancak VAR uyarısıyla gelen ofsayt kararı sonrası gol geçerlilik kazanmadı.

ZIYECH'TEN HARİKA GOL!

Galatasaray, 60. dakikada Hakim Ziyech'in füzesiyle skoru 4-1'e getiriyor.

ICARDI ATTI 3-1 OLDU

Galatasaray, Mertens'in ortasında Icardi ile golü buldu ve fark yeniden 2'ye çıktı

SİVASSPOR UMUTLANDI

Konuk ekip, 54. dakikada farkı 1'e indirdi. İkinci yarının başında oyuna giren Caner Osmanpaşa, sağdan kullanılan köşe vuruşunda Manaj'ın arka direğe aşırttığı topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONA ERDİ: 2-0
İLK YARI SONA ERDİ: 2-0

Maçın ilk yarısı 2-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

FARK 2'YE ÇIKTI
FARK 2YE ÇIKTI

Galatasaray ikinci golü Mertens ile buldu! Soldan çizgiye inen Barış Alper'in yerden pasında Icardi ön direkte atladı, arkasından gelen Mertens topu ağlara yolladı.

GALATASARAY GOLÜ BULDU
GALATASARAY GOLÜ BULDU

Sarı-kırmızılı takım, 11. dakikada Hakim Ziyech ile öne geçti. Demirbay'ın ara pasında soldan sıfıra inen Barış Alper, geriye doğru çıkardı, Ziyech penaltı noktası civarında topu ağlara yolladı.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

RAMS Park'ta dolu tribünler önünde mücadele başladı.

"RAKİBE DEĞİL, KENDİMİZE BAKIYORUZ"
RAKİBE DEĞİL, KENDİMİZE BAKIYORUZ

Bülent Uygun: Her rakibe karşı nasıl hazırlanıyorsak aynı hazırlıkları yapmaya çalıştık. Geldiğimizden bu yana bir anda yakaladığımız şans, bizi Avrupa kupalarına yaklaştırdı. 4 maçımızdan iyi sonuçla alırsak Avrupa kupalarına gidebiliriz. Karşımızda Galatasaray gibi 1 mağlubiyet 3 beraberlik almış bir takım var. Zor bir maç bizi bekliyor. Bugün rakibin kim olduğuna değil, kendi yapacaklarımıza bakacağız.

"BUGÜN KUTLAMAYI HAYAL EDİYORUZ"
BUGÜN KUTLAMAYI HAYAL EDİYORUZ

Okan Buruk: Son hafta çok pozisyon verdik ama bu hafta savunma geçişlerinde daha dikkatli olmalıyız. Topun değerini bilmeliyiz. Hücumu düşünen, öne oynayan bir takımız. Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda bu tip savunma yapan bir rakibe karşı şutörler önemli. Kazanmamız önemli. Biletler çok önceden bitti, stadyum full. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bugün kutlamayı hayal ediyoruz.

İLK 11'LER
İLK 11LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Drmirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj

VAR'DA İTALYAN SOZZA
VARDA İTALYAN SOZZA

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Sozza bu sezon 23 resmi maçta düdük çaldı. İtalya Serie A'da 9 kez görev yaptı, 8 kez beyaz noktayı gösterdi.

36. RANDEVU
36. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ
timelineICARDI ATTI 6-1 OLDU
timelineICARDI'NİN GOLÜNDE FAUL KARARI
timelineBİR KEZ DAHA MERTENS!
timelineMANAJ'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
timelineZIYECH'TEN HARİKA GOL!
timelineICARDI ATTI 3-1 OLDU
timelineSİVASSPOR UMUTLANDI
timelineİLK YARI SONA ERDİ: 2-0
timelineFARK 2'YE ÇIKTI
timelineGALATASARAY GOLÜ BULDU
timelineMAÇ BAŞLADI
timeline"RAKİBE DEĞİL, KENDİMİZE BAKIYORUZ"
timeline"BUGÜN KUTLAMAYI HAYAL EDİYORUZ"
timelineİLK 11'LER
timelineVAR'DA İTALYAN SOZZA
timeline36. RANDEVU

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Drmirbay, Ziyech, Barış Alper, Mertens, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Koita, Manaj

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Kerem Demirbay’ın ara pasında topla buluşan Barış Alper’in ceza sahası içi sol kenardan ortaya çevirdiği topta Ziyech’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Icardi’nin pasında topu önünde bulan Torreira’nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan çevirdiği pasta Icardi’nin hamle yapmadığı topu Mertens, yerden ağlara gönderdi. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Mertens’in caza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla üstten kornere gitti.
53. dakikada Köhn’ün sol taraftan içeriye çevirdiği topta Ziyech’in savunmayı geçerek sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
54. dakikada Tungunboev’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Manaj’ın ön direkte kafayla içeri çevirdiği topu Caner Osmanpaşa arka direkte tamamladı. 2-1
59. dakikada Mertens’in sağ taraftan ortasında Icardi’nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
60. dakikada Hakim Ziyech’in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören alandan sert vuruşunda top sol üst köşeden ağlarla buluştu. 4-1
70. dakikada Charisis’in ara pasında topla buluşan Manaj’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarıyı dinleyen hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
73. dakikada Barış Alper’in pasında topla buluşan Icardi, kafayla pasını geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Mertens’in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-1
85. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu. 6-1

 

 

 

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#Süper Lig#Galatasaray Sivasspor#Galatasaray Sivasspor Saat Kaçta

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