Galatasaray 6-1 Sivasspor (Maç özeti)

"RAKİBE DEĞİL, KENDİMİZE BAKIYORUZ"

Bülent Uygun: Her rakibe karşı nasıl hazırlanıyorsak aynı hazırlıkları yapmaya çalıştık. Geldiğimizden bu yana bir anda yakaladığımız şans, bizi Avrupa kupalarına yaklaştırdı. 4 maçımızdan iyi sonuçla alırsak Avrupa kupalarına gidebiliriz. Karşımızda Galatasaray gibi 1 mağlubiyet 3 beraberlik almış bir takım var. Zor bir maç bizi bekliyor. Bugün rakibin kim olduğuna değil, kendi yapacaklarımıza bakacağız.