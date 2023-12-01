Lionel Messi'nin büyük pişmanlığı: 'Ne aptalsın' dedim

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Kupa koleksiyonuna en değerli kupa olan Dünya Kupası'nı ekleyerek hedefini gerçekleştiren Lionel Messi, turnuvaya dair önemli açıklamalar yaptı.

"ÜLKENİN EN AZ YÜZDE 95'İ BENİ SEVİYOR"

Zafere ulaşacaklarından emin olduğunu kaydeden Arjantinli yıldız, "Dünya şampiyonu olacağımdan emindim. Tanrı'nın dünya şampiyonu olmamı istediğini biliyordum. Gerçekten kötü zamanlar geçirdim ama sonunda oldu. Tüm Arjantin halkının desteğini almak benim için bir zafer gibi. Bugün ülkenin en az yüzde 95'i beni seviyor."

"IŞIĞI VARDI, PARLIYORDU"

Dünya Kupası'na ilk dokunduğunda hissettiklerini anlatan Messi, "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra kupanın yanına gittiğimde 'merhaba' diye tekrarlamaya başladım. Onu ilk kez görüyordum. Işığı vardı, parlıyordu. Ona dokunabilmek çok güzeldi. Polonya maçında penaltı kaçırınca antrenmanlarda farklı şekilde şutlar denemeye başladım. Eski günlerdeki gibi kaleciyi izlemeye ve son ana kadar riske etmeye başladım. Rulli ve Armani'ye birçok penaltı attım, Martinez'e çok şut çekmedim." dedi.

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"BU TARZ ŞEYLERİ SEVMİYORUM"

Hollanda maçında yaşadıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyen Lionel Messi, "İnsanların saha dışında konuşması beni rahatsız ediyor. Ben hiçbir zaman bunu yapmadım. Galiba van Gaal bunu bilerek yaptı. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hollanda maçında yaptığım sevinçten sonra çok pişman oldum ve kendime 'Ne aptalsın' dedim." şeklinde konuştu.