Hakim Ziyech, Hollanda basınına konuştu! 'Galatasaray'da yeniden doğdum! Chelsea ve Ajax...'

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Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, Manchester United maçında frikikten attığı iki golle yıldızlaşmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 10 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol ve 2 asistle takımına katkı yaptı.

Hakim Ziyech, Manchester United maçı sonrası Hollanda'dan Voetbal International'e konuştu.

"GALATASARAY'DA YENİDEN DOĞDUM"

Ziyech'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Eskiden olduğu gibi kendim olabiliyorum. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum. Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum, futboldan yeniden keyif almaya başladım. Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum.

"AJAX'A DÖNMEK İSTEDİM AMA KİRALIK İSTEYİNCE VAZGEÇTİM"

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Ajax, beni geçen sezon geri almayı denedi ama sonra kiralamaya döndüler. Sonra her şey durdu. Ajax'a yardım etmeyi, geri dönmeyi gerçekten çok isterdim ama beni sadece kiralamak istediler. O noktada benim için bu transfer artık gerçekleşemezdi.

"CHELSEA'DE SABRIM BİTMİŞTİ"

Chelsea'de 3 tane kadro kuracak kadar iyi oyuncular vardı. Bir noktada sabrım tükendi. Geçen sene Fas ile harika bir Dünya Kupası oynadım, çok formdaydım. Dünya Kupası sonrası Chelsea'ye geri döndüm ve oynatılmadım. Bana 'Biraz daha sabret' dediler. Fakat sabrım bitmişti artık ve ayrılmaya karar verdim.