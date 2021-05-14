Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den Kylian Mbappe'ye şampiyonluk yanıtı

Fransa Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamayla Lille'e çatan Kylian Mbappe'ye yanıt veren Christophe Galtier, henüz kimsenin şampiyon olmadığını söyledi.

Mbappe'nin olağanüstü bir oyuncu olduğunu ve daha da olgunlaşacağını belirten Galtier, "Kylian olağanüstü bir oyuncu ve daha da olgunlaşacak. Ama şu an kimse şampiyon değil." dedi.

Yıldız golcü Mbappe, şampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu sezon Ligue 1'i kazanamazsak, kazanan Lille olmayacak, biz kaybetmiş olacağız." sözleriyle rakiplerinin başarısını küçümsemişti.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de bitime 2 hafta kala, 79 puanla lider durumda bulunuyor. 76 puanda kalan PSG, ikinci sırada yer alıyor. 74 puanı bulunan Monaco ise üçüncü sırada bulunuyor.

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