PSG'de Kylian Mbappe'den olay Lille ve şampiyonluk sözleri

Fransa Kupası yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Montpellier'i penaltılarla 6-5 mağlup eden PSG'de 2 gol atan Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan PSG'nin golcüsü Mbappe, zirve yarışı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sezon Ligue 1'i kazanamazsak, kazanan Lille olmayacak, biz kaybetmiş olacağız." sözleriyle rakiplerinin başarısını küçümsedi.

Fransa Ligue 1'de bitime 2 hafta kalırken 79 puanda bulunan Lille, lider durumda bulunurken 76 puanda kalan PSG, ikinci sırada yer alıyor. 74 puanı bulunan Monaco ise üçüncü sırada bulunuyor.

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