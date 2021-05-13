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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 01:07 | Son Güncelleme:

PSG'de Kylian Mbappe'den olay Lille ve şampiyonluk sözleri

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PSG'de Kylian Mbappe'den olay Lille ve şampiyonluk sözleri

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, kupada finale yükseldikleri Montpellier maçının ardından yaptığı açıklamayla Lille'e çattı...

Fransa Kupası yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Montpellier'i penaltılarla 6-5 mağlup eden PSG'de 2 gol atan Kylian Mbappe, karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan PSG'nin golcüsü Mbappe, zirve yarışı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu sezon Ligue 1'i kazanamazsak, kazanan Lille olmayacak, biz kaybetmiş olacağız." sözleriyle rakiplerinin başarısını küçümsedi.

Fransa Ligue 1'de bitime 2 hafta kalırken 79 puanda bulunan Lille, lider durumda bulunurken 76 puanda kalan PSG, ikinci sırada yer alıyor. 74 puanı bulunan Monaco ise üçüncü sırada bulunuyor.

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PSGde Kylian Mbappeden olay Lille ve şampiyonluk sözleri

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