Leverkusen'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e kanca!

Haberin Devamı

Alman Ligi Bundesliga'da Bayern Münih'in üst üste 11 yıllık şampiyonluğuna son veren Bayer Leverkusen, gözünü Fenerbahçe'ye dikti.

Sabah'ın haberine göre; 31 maçta hiç yenilmeyen ve bitime 5 hafta kala 119 yıllık tarihindeki ilk şampiyonluğunu garantileyen teknik direktör Xabi Alonso, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara başladı. Takımda kalacağını "Ayrılmak için çok erken" diyerek açıklayan 42 yaşındaki teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve ve İsmail Yüksek'i takip ediyor. Sivasspor maçında ayak bileğinden şanssız bir sakatlık geçiren ve bağları koptuğu için sezonu kapatan İsmail Yüksek'i, Jorge Jesus döneminde de izleyen Leverkusen, yaşanan talihsizliğe rağmen transfere sıcak bakıyor.

Toplam bedel: 40 milyon euro

Granit Xhaka'nın yanına, oyunu iki yönde de oynayabilen bir futbolcu isteyen Alonso, çoğunlukla Palacios'a 8 numarada forma verdi. İsmail'i de o rekabete sokmak isteyen genç antrenör, tercih ettiği 3-4-3 formasyonundan dolayı sol ve sağ bekin hücum yönünün kuvvetli olmasını istiyor. Bekleri açık oyuncusu gibi oynatan Alonso, Ferdi Kadıoğlu'nu da hem sol hem de sağ bekte görev yapabildiği için sistemine uygun görüyor. İsmail Yüksek için 15 milyon Euro civarında bir bonservis hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu için ise 25 milyon Euro'luk bir beklentiye sahip. Alman takımının iki oyuncuyu da kadrosuna katabilmesi için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

Haberin Devamı

2018-19 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservisle alınan Ferdi Kadıoğlu, F.Bahçe ile Süper Lig'de 142 maça çıktı. 11 gol- 16 asistle oynadı. Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi, 15 karşılaşmada 1 gole imza attı. Tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var.

2020-21 sezonunda 65 bin Euro bonservisle Gölcük'ten alınan İsmail; Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'da kiralık oynadıktan sonra 2021-22 sezonunda F.Bahçe'ye döndü. İsmail 30 Haziran 2027'ye kadar oyuncusu olduğu sarı-lacivertli takımla 80 resmi maça çıktı. 2 gol-7 asistlik katkı verdi. Milli formayı 14 kez giydi, 1 golü var.

Haberin Devamı